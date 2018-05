Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Medeniyet Üniversitesi'nin düzenlediği Gençlik Festivali'nde gençlerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"SİPARİŞ MİLLETVEKİLLERİ DEĞİL, SİZİN İSTEDİKLERİNİZ OLACAK"

Biz gençken sabahlara kadar duvarlara yazı yazardık. Şimdi billboardlarda propaganda yapılabiliyor. Böyle olunca tadı olmuyor. Ama bizim tek derdimiz sizlerle olan elektrik. Eğer iyi alıp verirsek 24 Haziran artık sipariş milletvekillerinin olmasıyla değil sizin istediklerinizle yürüyecek.

İŞ ADAMLARININ KABİNEYE GİRMESİ KONUSU

Şuan 25 başkanlı bir kabine var. Artık böyle olmayacak. Geçenlerde DEİK bir toplantı düzenledi ben bizim iş adamlarımıza artık sistemin değiştiğini ve iş adamlarından kabineye girmek isteyip istemediklerini sordum. Devlette tabi aynı parayı alamayacakları için kimseden ses çıkmadı. Bir ikisi gülümser gibi oldu. Birebir görüşmeler de yapacağız işimize gelenlerle anlaşarak devlet nasıl yönetilirmiş görmenizi isterim dedim. Bunu yapacaksak beraber yapacağız. İstanbul kongresinde manifesto açıklayacağız. İşte tüm bunlar manifestonun içerisinde yer alıyor. İnşallah hazırlıklarımız tamam. Seçim beyannamemizi de aday tanıtma programında açıklayacağım.

MADDE BAĞIMLILIĞIYLA MÜCADELE

Sevgili gençler özellikle ekranları başında bizi izleyen anneler babalar şunu üzülerek söylemek isterim gerçekten madde bağımlılığı konusunda ki şu anda yeni felaket geliyor o da teknoloji bağımlılığı. Benim torunum evde bakıyorum alıyor eline telefonu oyunlardan oynuyor. Ben oynayamıyorum. Aldığı zaman babası ve annesi sıkıştırıyor ama çatışmalara rağmen oyuna devam ediyor. Bununla ilgili mücadele içindeyiz. Yeşilay'ın çok ciddi çalışmaları var.

ÜNİVERSİTELERİN BÖLÜNMESİ KONUSU

Mevcut üniversitelerden ismi değişen yok. İstanbul Üniversitesi'nin kapasitesi 105 bine vatan kapasite kaliteyi düşürüyor. YÖK'ün yaptığı çalışmaya göre kapasiteye göre bir bölünmeye gidilecek şeklide çalışıldı. Çapa Tıp'ta İbn-i Sina ismi düşünüldü ama bu tepki aldı. Sonra İstanbul Tıp ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa isminde anlaşıldı. Her ikisinde de öğrenci kapasitesi 50 bin civarlarına geldi. Böyle bir noktaya gelindi. YÖK bu noktada adımını atmış vaziyette. Her ikisinde de İstanbul Üniversitesi adı var. Her ikisinde de İstanbul Üniversitesi'nin logosu kullanılacak.

SİYASETÇİ OLMASAYDINIZ HANGİ MESLEĞİ YAPARDINIZ?

18 yaşından beri siyasetin içindeyim. Eğer hiç siyasetle uğraşmasaydık ne olurduk kısmını hiç düşünmedik dersem doğru olur. Üniversite yıllarım dahil hep siyasetle gitti. Gençlik hareketlerinin içinde gençliğim geçti. Milli Türk Talebe Birliği'nde çalıştım. Teşkilat başkanlığını üstlendim. Kültür İşleri Başkanlığı'nı üstlendim. Bu süreçte önemli kişilerle tanıştım. Hayatımda iz bırakanlardan biri üstad Necip Fazıl Kısakürek'tir. 23-24 yaşında üstadla tanışmamız bizim gençlik gecelerimizin terk edilemez özellikli konuşmacısı üstaddı.

FIRAT KALKANI VE ZEYTİN DALI HAREKATLARI

Uluslararası hukuksal haklarımızı kullanırken bazı ülkelerin onulmaz tavrı doğru değil. Biz bildiğimizi okumaya devam edeceğiz. Bu hukuk onların hukuku mu uluslararası hukuk mu? Çalışma yapıp hukuksal anlamda da ona göre hareket ediyoruz. Artık kendi göbeğimizi keseceğiz diyerek Fırat Kalkanı Harekatı'nı yaptık. 2 bin kilometrelik bir alanı DEAŞ'tan temizledik. Cerablus, El Bab'tan çıktılar.

"TRUMP, 'GENERALLERİM ŞU ANDA ATTIĞINIZ ADIMI UYGUN BULMUYORLAR' DEDİ"

Biz 15 - 16 Mayıs'ta sayın Trump'la görüşmelerim sonrasında bizzat gelin bu işi birlikte yapalım dedim. Dediler ki benim generallerim şu anda attığınız adımı uygun bulmuyorlar dedi. Çünkü sizin tahsis ettiğiniz sayı YPG ve PYD ile mücadeleye yetmez dediler.

"SİZE ÜZÜLÜYORUZ" DEDİK!

Biz orada hava desteği verin bitiririz dedik. Ama biz size üzülüyoruz dedik. Siz teröre destek vermekle çok ağır bir fatura bırakıyorsunuz ardınızda dedik. Tarih sizi bununla anacak dedim.

Zeytin Dalı Harekatında YPG, PYD onlar adına savaş verdi. Orada ÖSO kahramanca savaştı biz 60 şehit verdik ama teröristler orada 3 bin 500'e yakın etkisiz hale getirildi. Bizim onlara söylediğimizin isabet yüzdesi farklı. Ama ABD'nin generallerinin verdiği bilgi çok yanlış. Bizim Suriye'nin topraklarında gözümüz yok Suriye halkının huzuru bizim için çok önemli.