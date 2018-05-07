Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Filistin ve Kudüs meselesi sadece bir milletin, bir coğrafyanın değil maruz kaldığı haksızlık ve katliam sebebiyle Filistin, tüm insanlığın meselesidir. Filistinlilerin maruz kaldığı zulme uluslararası kamuoyunun kayıtsız kalması, dünya üzerinde hiçbir bireyin güvende olamayacağı bir geleceğin işaretidir. Uluslarası toplumun özellikle görevi barışı temin etmek olan kuruluşların riyakarlığı artık saklanamaz ve tahammül edilemez noktaya ulaşmıştır. İşte biz buna karşı olduğumuzu "dünya 5'ten büyüktür" diyerek dile getiriyoruz. Dünya artık II. Dünya Savaşı'nın şartlarında yaşamıyor. Bu sebeple BM'yi reforme etmek suretiyle yeniden bir BM yapısını orataya çıkarmak gerekiyor. Bu çarpıklığı düzeltmek için biz Türkiye olarak harekete geçtik. Görüştüğümüz tüm dünya liderlerlerine bunları anlatıyoruz. Tabii bu durum bu 5 ülkenin işine gelmediği gibi diğer ülkeler de bu durumdan çekiniyorlar. Çünkü birisi sağdan birisi soldan bu 5 ülkeden bir çıkarları var. Hamdolsun bizim böyle bir bağlantımız yok. Hamdolsun biz sadece Hak'a bağlıyız, halka bağlıyız.



Kulaklarını Filistinli çocukların, kadınların, erkeklerin çığlıklarına kapatmış olanların kendilerini güvende hissetmesi çok daha vahim bir durumdur.

Barış, insanoğlunun bu dünyada ilk varolduğu günden beri aradığı, peşinden koştuğu, özlemini çektiği bir idealdir"