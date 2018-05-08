Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaşanan hadisenin “düpedüz provokasyon” olarak değerlendiren Yalçın “İstanbul’da sahnelenen çirkin tahriki fırsat bilerek her türlü edepsizliği sergileyenler, şeref ve haysiyet düşkünüdür. Bu tahriklerin, ekmeklerine yağ süreceğini sanıp ellerini ovuşturanlar, erken seçimler sonucunda aç biilaç kalacaklardır. Yanlış hesap, Cumhur İttifakı’ndan dönecektir” değerlendirmesinde bulundu. Yalçın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 1 Mayıs’ta gönderdiği genelgeyle muhtemel provokasyonlara karşı teşkilatları ikaz ettiğini hatırlattı. MHP liderinin olacakları bilgece sezdiğini belirten Yalçın, Bahçeli’nin genelgede yer alan şu ifadelerine de açıklamasında yer verdi: Cumhur İttifakı’nın tabiatına muvafık hareket edilecek, incir kabuğunu doldurmayan ihtilaflara fırsat verilmeyecektir. Türkiye üzerinde oyun oynamak için pusuya yatmış iç ve dış akıl veya aktörlerin tahrik ve provokasyonlarına azami dikkat edilecektir. Sandıktan sonuç alamayan yerli ve yabancı çıkar bloğunun sokaktan medet umması beklenen, tahmin edilen, muhtemel gelişmeler arasındadır. Hassasiyetlerimizi kaşımaya tevessül eden, kavga ve cepheleşmeye davetiye çıkaran yozlaşmış niyetlere, görevli ajanlara, siyasi tükenmişlere karşı en üst düzeyde uyanık olunacak, dikkat edilecektir. Sosyal medya kanalıyla haysiyet cellatlığına soyunan, fitne üreten, partimiz ve dava arkadaşlarımızla ilgili dedikodu servis eden kirli çevrelerin, nefsine yenik düşmüş ahlaksız kişilerin emel ve eylemlerine ihtimam ve itibar edilmeyecektir.