Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında konuştu. Muhalefetin politikalarını tenkit eden Erdoğan “En büyük hayıflanmam sıkletimize uygun muhalefet bulamamamızdır” dedi. CHP’yi ve kurmaya çalıştıkları çatı projesi çökünce çıkardıkları aday olan Muharrem İnce’yi eleştiren Erdoğan özetle şunları söyledi: Bütün partiler genel başkanlarını aday gösterdi. Ana muhalefet partisi genel başkanı cumhurbaşkanı adayı olmak istemedi. Bu isim çatı aday falan da değil. CHP kongrelerinde aday olan ama bir türlü seçilemeyen bir ismi cumhurbaşkanı adayı olarak önerdiler. Demek ki genel başkanlığı cumhurbaşkanlığından daha önemli. CHP kendi cumhurbaşkanı adaylarından ekonomi bilmeye pek çok vasıf saymıştı. Bu adayda bu vasıflar çıkmadı. Seçmenlerine şimdi başka partilerin adayları için görev çıkarmışlar. Bu işin sonu CHP’nin toptan satışına kadar gider.



Seçim kampanyasında CHP’nin başındaki zata mı, öne sürdüğü garibana mı bakacağız? Ortada bir aslı var bir kuklası var. Hacivat-Karagöz’de olur ya perde önünde bir kukla vardır, konuşma ve hareketleri kuklacı yapar. Biz sopanın ucundaki figürle mi sopayı tutanla mı uğraşacağız. Bizi çıldırtacaklarını söylemişlerdi çıldırtmasalar da şaşırtmayı başardılar. En büyük hayıflanmam sikletimize uygun muhalefet bulamamamızdır. Hizmet yarışını da siyaset yarışını da hep birbirimizle yapmak zorunda kaldık. Tek bir dertleri var, o da Erdoğan’ı yıkmak. Milletimiz bir gün ‘tamam’ derse biz o gün kenara geçeriz.



İTİFAKIMIZ İYİ GİDİYOR

24 Haziran seçimlerine hızla yaklaşıyoruz. Seçmenin önüne ‘işte budur’ denilecek isimlerle çıkmaya kararlıyız. Açık ve net söyleyeceğim, 600 isimden oluşan bir listeyle halkın karşısına çıkacağız. Yer alan olacak olmayan olacak. Yer alanlar almayanlar bizi anlayışla karşılamaları gerekir. Derdimiz halkımızın karşısına en idealiyle çıkabilmektir. Meclis grubumuz ne kadar güçlü olursa yürütmede o kadar rahat ederiz. Cumhur İttifakı nazar değmesin iyi gidiyor. 3 benzemez ittifakının tersine biz milletimizin karşısına tek adayla çıkacağız. Ramazan’ın bereketi seçim çalışmalarımıza yansıyacaktır. Milletvekili aday listelerinin ilanı ile tam saha çalışmayı sürdüreceğiz.

YOLA ÇIKAN ÇIRAK DEĞİLİZ

Erdoğan, 16 yıllık sürede tecrübe ve birikim kazandıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı “Bizim milletimize taahhütümüz, yeni yönetim sistemine geçmek, eksik ve aksaklıkları hemen görüp, gidermek. Manifestomuzda Türkiye hayalimizi kısmen ilan ettik. Somut adımları ise beyannamemizde anlatacağız. Eski yönetim sistemi ile yapabildiklerimiz bunlardı, dünya değişirken, Türkiye değişirken, bizim yerimizde saymamız düşünülemez. Her şeyden önce ciddi bir tecrübe ve birikimimiz var. Yola çıkan çırak değiliz. Aldığımız mesafenin üstüne, süratle yeni yeni projeler koyarak devam edeceğiz. Bizim karşımızdakilerin ne deneyimi var, ne tecrübesi. Sıfırdan başlayacaklar” dedi.

İTTİFAKIMIZA GÜÇ KATIN

Aziz milletimden isteğim şudur, bizi bugüne kadar yalnız bırakmadınız, anayasa değişikliği yapacak şekilde cumhur ittifakına çok daha farklı güç katmanız olacaktır. Yeni dönemde istikrar ve güvenin temininde Meclis çoğunluğu önemlidir. Milletimizin desteğiyle Cumhur İttifakı’nın anayasa değişikliği çıtasının üzerine çıkacağına inanıyorum. Dün iyi bildiğiniz kişi ve kesimlerin yarın rotayı nereye çevireceklerini kestirmeniz mümkün değildir. Hesabımız halkadır, hakkadır. Bugün de bu hesabı herkese karşı veririz. Biz ikiyüzlü iki dilli olmadık. Herkese aynı şeyleri söyledik ve söylemeye devam ediyoruz.