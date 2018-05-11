Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı’na dâhil olan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’yi makamında ziyaret etti.

Basına kapalı gerçekleşen ve bir saat süren ziyaretin ardından Destici ile gazetecilere açıklamada bulunan Erdoğan, seçim sürecine ilişkin ne tür hazırlıklar yapılabileceğini görüştüklerini aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu: Bunları görüşmek suretiyle inanıyorum ki bu süreç içerisinde birliğimiz, beraberliğimiz, dayanışmamız, çok daha verimli bir kampanyayı nasıl yürütürüz, bunların üzerinde durduk. Tabii bu süreç içerisinde zaman zaman ben ve arkadaşlarım bu görüşmeleri devam ettireceğiz ve bu kampanyayı en başarılı şekilde de sürdürmenin gayreti içerisinde olacağız.

Ortak miting yapılıp yapılmayacağına ilişkin bir soruya Erdoğan “Şu anda gündemimizde öyle bir şey yok ama bir program, planlama ile kampanyayı sürdüreceğiz. Onlar daha sonraki işler” cevabını verdi.



“ERDOĞAN CÖMERTTİR”

Destici de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ederek “Cumhur İttifakı’nın bir tane cumhurbaşkanı adayı var o da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Şimdiden hayırlı olsun diyorum” ifadelerini kullandı.

Destici, Erdoğan’ın ayrılmasının ardından gazetecilerin sorularını da cevapladı. BBP’nin AK Parti listelerinde kaç milletvekili ile yer alacağına ilişkin bir soru üzerine Destici “Asla bir pazarlık yapılmadı ancak Sayın Cumhurbaşkanımız çok iyi niyetli davranıyor. Zaten cömerttir kendisi, inşallah bu hususta da bize cömert davranacağından da şüphemiz yok” dedi.

Ortak mitingin olacağını bildiren Destici, bunların hangi boyutta, kaç tane, nerede, hangi tarihte olacağı konusunun netleşmediğini dile getirdi.

AK Parti’nin 3-4 BBP’liyi aday göstereceğine ilişkin iddiaların hatırlatılması üzerine Destici, bu iddiaların doğru olmadığını, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yurt dışı ziyaretinden sonra netleşeceğini açıkladı.