Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Seçim startını İstanbul'da veren Saadet Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, Fatih Sultan Mehmet'in türbesini ziyaret etti. Karamollaoğlu, dua ettiği sırada 15 Temmuz şehidi İbrahim Yılmaz'ın eşi Esma Yılmaz'ın tepkisiyle karşılaştı.

Karamollaoğlu, "Benim kocam şehit oldu. 15 Temmuz'a tiyatro diyenlerle bir arada olmak size yakışmıyor" diyen Esma Yılmaz'ın yanına gitti. Esra Yılmaz'ın tepkisinin devam etmesi üzerine Karamollaoğlu önce Yılmazın üzerine yürümeye kalkıştı, ardından "Kızım sana Allah akıl fikir versin" dedi.

15 Temmuz gecesi Saraçhane'de darbeci askerleri ikna etmeye çalışırken şehit düşen İbrahim Yılmaz, "Keşke burada bir mezar yerimiz olsaydı" dileğinde bulunduğu ve 3 gün önce ziyarete gittiği şehitliğe defnedildi.



25 yaşındaki İmam İbrahim Yılmaz, televizyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı "meydanlara çıkın" çağrısını duyduktan sonra "belki bir daha bir araya gelemeyiz" diyerek ısrarla görüşmek için çağırdığı abisini beklemeden yollara düşmüştü.

GÖĞSÜNDE 2 KURŞUN YARASI

İbrahim Yılmaz, direnenlere destek vermek için Saraçhane'de toplanan halkın arasında katılmıştı. Diğer vatandaşlarla birlikte darbeci askerleri ikna etmeye çalışıyorlardı ancak bu sırada askerleri komuta eden Albay, "Ne duruyorsunuz, vurun, indirin, tarayın" emrini verdi. Darbeci askerlerin açtığı ateş sırasında göğsüne 2 kurşun isabet eden İbrahim Yılmaz, 15 Temmuz gecesi olay yerinde şehit olmuştu.