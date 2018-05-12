Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

DAMLA PEKER

ANKARA

AK Parti’de aday adaylarının başvurularını tamamlamasının ardından geçtiğimiz hafta sonu teşkilatlarda temayül heyecanı yaşandı. Temayül sonrasında ise 7 bin 340 aday adayının yaklaşık bir hafta süren mülakat süreci başladı. Adaylar mülakat için Genel Merkezde oluşturulan komisyonlar karşısında ter döktü. Genel Başkan yardımcılarının başkanlığında oluşturulan 14 komisyon, bir hafta boyunca günde yaklaşık bin adayı adayı ile mülakat yaptı. Adaylara projelerinin yanı sıra ülke gündemine ilişkin sorularda yöneltildi. Bugün son bulacak mülakat sonrasında aday belirleme sürecinde yeni aşamaya geçilecek.



İNGİLTERE DÖNÜŞÜ DEĞERLENDİRECEK

Seçim takvimin sıkışık olması nedeniyle daha önce açıklanan ara komisyonun gerçekleşmeyeceği öğrenildi. 14 komisyonun raporları doğrudan, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığındaki üst komisyon tarafından değerlendirilecek. Komisyonlar, her ilden milletvekili sayısının 3 katı aday adayını üst kurula bildirecek. Böylece 600 milletvekilliği için müracaat eden 7 bin 340 aday adayından 1800’nün ismi Erdoğan’ın önüne gelecek. Kesin aday listesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 3 günlük İngiltere ziyareti sonrasında değerlendirilmeye başlanacak. Üst komisyon çalışmalarına başlamadan 14 komisyon raporlarını teslim edecek. Üst komisyon mülakat komisyonlarının raporlarının yanı sıra teşkilatlarda gerçekleştirilen temayül sonuçlarını da değerlendirecek.



BÜYÜK BULUŞMA 25 MAYIS’TA

Listelerin hazırlık sürecinde Cumhur İttifakı kapsamında BBP’lilere verilecek kontenjan üzerinde de çalışmalar tamamlanacak. Listelerin YSK’ya 21 Mayıs günü mesai bitimine kadar teslim edilmesi gerekiyor. Listelerin YSK’ya teslimi ile birlikte aday listeleri kamuoyuna da açıklanacak. AK Parti’de aday adayları belirlenirken, bir taraftan da seçim bildirgesinin hazırlanması çalışmaları sürüyor. AK Parti’de tüm bu hazırlıklar 25 Mayıs tarihine kadar tamamlanacak. 25 Mayıs’ta Ankara’da milletvekili adaylarının katılacağı toplantı ile hem seçim beyannamesi milletle paylaşılacak, hem de milletvekili adayları tanıtılacak. Bu toplantı ile birlikte AK Parti’de seçim çalışmaları resmen başlamış olacak.