Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

DAMLA PEKER

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün AK Parti 5. Olağan Gençlik Kolları Kongresi'ne katıldı. Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen kongrede partisinin 24 Haziran seçimine kadar kullanacağı ilk kampanya şarkısı da vatandaşla buluştu. "Er Oğlu Erdoğan" adlı şarkı eşliğinde kürsüye çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 81 ilden gelen gençlere şunları söyledi:

“Başbakan olduktan sonra ilk işimiz anayasa değişikliğiyle gençlerin seçilme yaşını önce 30'dan 25'e düşürmek oldu. Bununla da kalmayarak 16 Nisan halk oylamasında gençlerin seçilme yaşını, seçme yaşıyla eşitleyip 18'e indirdik. Zor olan seçilmek değil, seçmektir. AK Parti gençlerin partisidir, AK Parti'yi geleceğe taşıyacak olan gençlerdir. Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'ni, gençlerimizin vizyonlarını, bizim yaşadığımız sıkıntılara maruz kalmadan hayata geçirmeleri için getirdik.

Size birileri geldiği zaman onlara şunu deyin; “Hayatınızda bir Marmaray yapabildiniz mi? Siz hayatınızda bir Avrasya Tüneli yapabildiniz mi? Siz hayatınızda bir Yavuz Sultan Selim Köprüsü yapabildiniz mi? Bir Osmangazi Köprüsü yapabildiniz mi? Onlara bunları söyleyin. AK Parti’nin eseri olmadığı bir yer yok. Biz eserlerimizle konuşuyoruz, siz neyle konuşuyorsunuz? Bu kadar büyük hizmetleri yapabilmemizi hayallerimize, imanımıza borçluyuz.



CHP, SUSUZLUKTUR!

Benim belediye başkanlığımdan önce meşhur Ümraniye çöplüğü faciası vardır. Kim vardı? CHP ve o çöplük patlamasında 39 vatandaşımız maalesef öldü. Ama şimdi biz orayı spor tesisleri yaptık. CHP, pisliktir. CHP, çöplüktür. CHP, hava kirliliğidir. CHP, susuzluktur. İstanbul'a geldiğimde su yoktu. Benzin istasyonları gibi su istasyonları kuruluyordu o zaman. Geldik, 180 kilometreden İstanbul'a su getirdik ve artık İstanbul'un bizden sonra su problemi olmadı. İşte icraattaki her başarımız bizi daha büyük projelere, hedeflere yöneltti. Sonuçta da 16 yılda 3,5 kat büyüttüğümüz bir Türkiye fotoğrafı çıktı.

Şimdi seçimi dillerine dolamışlar, onun üzerinden piyasaları tedirgin etmeye çalışıyorlar. Bu seçimde ne mi olacak? Bundan önceki 12 seçim ve halk oylamasında ne olduysa, o olacak. Milletimiz sandığa gidecek, özgür iradesiyle tercihini yapacak, ortaya çıkacak sonuca da herkes rıza gösterecek. Önemli olan kimin ne dediği değil, milletimizin sandıkta nasıl bir irade ortaya koyduğudur. Aslolan budur. 24 Haziran'da tercihini yine istikrardan, güvenden, huzurdan, büyümeden yana kullanacağından en küçük bir şüphemiz yok.

"Er oğlu Erdoğan"

Kongrede Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim şarkısı da tanıtıldı. Salonda, söz ve müziği Ceyhun Çelikten'in hazırladığı ve yine Ceyhun Çelikten tarafından seslendirilen "Er oğlu Erdoğan" adlı yeni kampanya şarkısı çalındı. Şarkının başlangıcında, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstiklal Marşı'nın üçüncü kıtasını okuyor. Çelikten'in seslendirdiği şarkının sözleri şöyle:

"Kutlu bir toprak, şanlı bir ecdat, tarih bizsiz yazılmıyor, durmadık biz hiç, hep yola devam, hizmet aşkı hiç bitmiyor, yerlisiyle millisiyle, vatan millet el ele, yedi düvel gelse de büyük cumhur seninle, varmak için menzile, kalktı şaha Türkiye, biz özünden tanırız er oğlu Erdoğan'ı, yiğit bir anadan doğan, er oğlu Erdoğan, zalimlere korku salan Recep Tayyip Erdoğan, yiğit bir anadan doğan er oğlu Erdoğan, milletine aşık olan Recep Tayyip Erdoğan.