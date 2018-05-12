Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya’nın Solingen kentinde 29 Mayıs 1993'te beş Türk vatandaşının hayatını kaybettiği ırkçı saldırının 25. yıl dönümünde, Türk ve Alman Dışişleri Bakanları birlikte anma törenine katılacak. Mevkidaşların yabancı düşmanlığına karşı ortak mesajlar vermeleri ve Solingen’de hayatını kaybedenler için yapılan anıtı ziyaret etmeleri bekleniyor.



Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin Başbakanı Armin Laschet’in daveti üzerine 29 Mayıs’ta Solingen’e gelecek olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, burada Alman mevkidaşı Heiko Maas ile de görüşeceği öğrenildi.



Aşırı sağcılar 29 Mayıs 1993 tarihinde Türklerin oturduğu bir binayı kundaklamış, çıkan yangın sonucu Mevlüde Genç iki kızını, iki torununu ve bir yeğenini kaybetmişti. Saldırıyı düzenlenen dört aşırı sağcı, 1995 yılında cinayetten hüküm giymiş, ancak bir süre sonra tahliye edilmişti.