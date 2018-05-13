Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP'de milletvekili aday komisyonu çalışmalarını tamamladı. 21 Mayıs'ta Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) sunulacak milletvekili aday listesinde FETÖ üyeleri, yasa dışı eylemlerde bulunanlar, yüz kızartıcı bir suçu veya sabıkası olanların yer almaması için adaylar inceleme altına alındı. Bu çerçevede özellikle aday adaylarının referanslarına yoğunlaşıldı. Referanslar tek tek telefonla arandı, teşkilatlardan da ayrıntılı bilgi istendi. Çalışmalarını tamamlayan aday komisyonu, bin 815 adaydan 89'unu FETÖ, kadına şiddet ve dolandırıcılık gibi nedenlerle listeye almadı.



BİZZAT TAHKİKAT YAPTIRDI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, hukukçulardan oluşan güvenlik soruşturması grubu ile Milletvekili Aday Belirleme Komisyonu'nun çalışmalarının yanı sıra bazı aday adaylarıyla ilgili bizzat tahkikat yaptırdığı öğrenildi. Parti yetkililerinden alınan bilgiye göre, başvuruda bulunan bin 815 aday adayı arasında, 1 Kasım 2015 seçimlerinden sonra dik duramayan, farklı noktalarda tavır koyan ve hatta Devlet Bahçeli'nin "tarla kongresi" olarak tanımladığı olağanüstü kongre girişimine katılanların da bulunduğu, bunların da "incelendiği ve ayıklandığı" açıklanmıştı.