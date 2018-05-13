Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump, bütün dünyanın tepkisine rağmen Tel Aviv’deki ABD Büyükelçiliğini yarın İsrail’in başkenti olarak ilan ettiği Kudüs’e taşımaya hazırlanıyor. Trump 6 Aralık 2017’de aldığı kararı uygulamak için 14 Mayıs 1948’te kurulan İsrail’in kuruluşunun, 70’inci yıl dönümünü seçmişti. Büyükelçilik açılış törenine bir gün kala Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’nin aldığı kararın Orta Doğu’daki problemin çözümüne katkı sağlamadığını; tırmandırdığını söyledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde İstanbul’da ağırlanan 18 ülkeden 60 Arap gazetecilerle bir araya gelen Çavuşoğlu, “İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Zirvesi ve BM Genel Kurulu’ndan aldırdığımız kararlar, AB gibi birçok örgütlere yaptığımız iş birliği ile beraber Orta Doğu meselesine barışçıl bir çözüm bulunması, bağımsız bir Filistin devletinin kurulması için yoğun çaba sarf ediyoruz. ABD’nin aldığı bu karar yanlıştır. Bu yanlış karara da ortak duruş sergilememiz lazım. Son zamanlarda İslam dünyasının içinde, özellikle de Arap Ligi içinde bu konuda tereddütler görüyoruz, hatta geri adımlar görüyoruz. ABD’den çekinen bazı ülkelerin Filistin davasını savunmakta geri adım attığını görüyoruz. Bu vahim bir hatadır, tarih bunu affetmez, ümmet bunu affetmez. Bu ülkeler Ürdün ve Filistin’e de baskı yapmasınlar. Kudüs ve Filistin konusunda herkes sussa bile Türkiye susmaz” dedi.



FİLİSTİNLİLER TOPLANACAK

Öte yandan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Filistinliler Nekbe’nin (Büyük Felaket) 70’inci yıl dönümünde İsrail ve Siyonistlerin planlarını felakete dönüştüreceklerini söyledi. Filistinlilerin yarın ve salı günü “ABD Başkanı Donald Trump’a ve İsrail’e Kudüs’ün bir Arap ve İslam şehri olduğu, kimsenin bunu değiştiremeyeceği” mesajını vermek için toplanacağını dile getirerek, “Bugün makam veya koltuk değil, direniş ve ortak değerler bizi birleştirdi. Sizinle nöbet meydanlarında ve Büyük Dönüş yürüyüşlerinde bir aradayız” dedi. Filistinliler, İsrail’in 14 Mayıs 1948’de işgal ettiği topraklarda bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlilerin zorunlu göçe tabi tutulması sebebiyle 15 Mayıs’ı Nekbe olarak anıyor.