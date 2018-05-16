Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

- Şunu özellikle hatırlatmak isterim sakın üzülmeyin şehit yakını olmak üzülmeyi değil tam aksine çünkü onlar sıradan bir ölü değil. Bizim milletimiz tarih boyunca şehitleri ve gazilerinin açtığı yollarda ilerlemiş, devletler kurmuş en zor dönemlerinde bile ayakta kalmayı başarmıştır.

- Önce Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda saldırıları püskürttük. Bu millet namusunu Çanakkale'de çiğnetmediği gibi yeni devletini kurmak için kolları sıvadı. Vermeceğimiz bu cennet vatanı kahramanlarımızla ebediyete kadar koruyacağız. 15 Temmuz istikbalimize yönelik son saldırıydı. Milletçe tek yumruk olarak FETÖ'nün alçak girişimini başarısızlığa uğrattık. O gece ülkesi için kıyama duran bu uğurda hayatını kaybeden yaralanan herkesten Rabbim razı olsun.

- Şehit yakınlığı ve gazilik unvanları en büyük iftihar vesilesidir. Onlara milletimizin vefasını göstermek için çok önemli imkanlar sağlıyoruz. Gazilerimizin ve şehitlerimizin mağdur olmamaları için her türlü tedbiri alıyoruz. Unutmayınız şehit yakını ve gaziler olarak sizler bu ülkenin en ulvi değerlerini temsil ediyorsunuz.

- Külliye'nin çevresinde 29 vatandaşımız şehit oldu. 36 vatandaşımız yaralandı. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı'nda toplam 126 Mehmetçiğimiz şehit oldu. Afrin'de 4456 teröristi etkisiz hale getirdik. Kuzey Irak'ta 403 teröristi etkisiz hale getirdik. Yurt içinde 345 teröristi etkisiz hale getirdik. 34 yıldır kesintisiz mücadele yürütüyoruz.

- Bin yıllık kutlu nöbetin temsilcisi olan sizlerden bayrağı sizden sonrakilere teslim edene kadar taşıdığınız sıfatın hakkınızı vermenizi istiyoruz. Özgürlüğün vatanın bu uğurda mücadelenin değerini en iyi Türk milleti verir. Filistin'de tek suçları binlerce yıldır yaşadıkları topraklardaki haklarını savunmak olanlara saldırıyla karşı karşıyayız. 65 şehit 3 bine yakın yaralı var. İsrail'in hak hukuk tanımayan saldırıları nedeniyle Filistinliler bir kez daha zulme maruz kaldılar.

- ABD'nin elçiliğini Kudüs'e taşıma kararı İsrail yönetimini azdırmıştır. Silaha, şiddete başvurmayan masum Filistinlileri hedef göstererek çocuk yaşlı demeden katlediyor. Dünyanın başka yerinde yaşansa tüm devletin ayağa kalkacağı saldırı büyük bir aymazlıkla karşılanmıştır.

- Türkiye'nin girişimleri ve kimi vicdanlı Batılıların girişimleriyle bu zulme seyirci kalınmıştır. Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu bir kez daha ilan ediyoruz. Tüm dünya göz yumsa da biz İsrail zulmüne rıza göstermeyeceğiz. Kudüs'ün İsrail tarafından gasbedilmesine asla izin vermeyeceğiz. Filistin'in huzura ve güvene kavuşacağı günlere kadar destekleyeceğiz. Filistinlilerle dayanışma içerisinde olmaktan vazgeçmeyeceğiz.

- İsrail yönetimini ikaz ettik sağduyulu olması için. Katliam başlayınca mekanizmaları harekete geçirdik. BMGK'nin bu konuyu ele alması için girişimler yaptık. Liderlerle görüştüm. Bu telefon diplomasisi bu gece ve yarın sürecek. Cuma günü İİT'nin olağanüstü zirvesini topluyoruz. Bu zirveden önce Yenikapı'da dev bir miting gerçekleştireceğiz, dünyaya sesleneceğiz.

- Pazar günü de Diyarbakır'da bir miting gerçekleştireceğiz. Filistinlilerle dayanışma maksadıyla üç gün süreyle yas ilan ettik. Yaralıların tahliyesi için yoğun çaba gösterdik. İsrail'in engellemelerine rağmen bu çabalardan vazgeçmiyoruz. İsrail'in Ankara Büyükelçisine de ülkesine gitmesini tavsiye ettik ve gitti.

- Ramazan ayı boyunca Filistinliler için büyük bir yardım kampanyası yürütülecek. Filistin meselesi tüm insanlık ve onları temsil eden uluslararası kurumlar için bir imtihan. Şuana kadar bu imtihan kötü geçmiştir. İsrail'in şımarık, küstah tavırlarına sessiz kalınması tehlikeli bir kapının açılması anlamına gelir. İsrail'in korsanlıkları düzenin kökten sarsılmasına ve son hadiselerle yıkılmasına yol açmıştır.

- Uluslararası sistem Filistin'deki tavrıyle adeta intihar etmektedir. BM olaylar karşısında bitmiştir, tükenmiştir, çökmüştür. BM Genel Sekreterine ulaşamıyoruz. Şayet İsrail zorbalığına daha fazla sessiz kalınırsa dünya haydutluğun hakim olduğu kaosa sürüklenecektir. Bu kötü gidişe itiraz ediyoruz, bedeli ne olursa olsun. Mazlumun yanında yer alacağız. Bu tavır ilkeseldir.

- Canlarını ve namuslarını kurtarmak için ülkemize sığınan Suriyelilere ev sahipliği yapıyoruz. Somali'de yaklaşık 1 milyar dolarlık destekle tüm dünyaya örnek olacak kalkınma modelini hayata geçirdik. Uluslararası sistemi adalete davet ediyoruz. Bu yoldan dönmeyeceğiz. Bölgemizde ve dünyada neler yaşanırsa yaşansın hedeflerimize kararlılıkla yürüyoruz.

- Mevcut sistemle sorunlarımızın üstesinden gelmek zorlaşıyor. Ülkemizin yeni bir yönetim sistemine olan ihtiyacını her geçen gün daha da yüksek sesle dile getiriyoruz. Siyasetin ve parlamentonun uzlaşmasıyla Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçerek sonucu başarıyla sonuçlandırdık.

- Milletimiz iradesini 24 Haziran'da sandığa yansıtacak. 15 Temmuz süreci Türkiye'deki siyasetin duruşunu değiştirmiştir. Kuru vaatlerle bu iş olmuyor. Eğitimde, sağlıkta, ulaşımda neler yaptığımızı biliyorsunuz. Onu söylüyorum. Biz boğazın altından bir Marmaray'ı yaptık. Avrasya Tüneli'ni, Yavuz Sultan Selim Köprüsünü yaptık. Benim ülkemede bu yakışır dedirten adımları attık.