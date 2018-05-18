Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP’nin 24 Haziran seçimlerinde aday olarak göstereceği milletvekili listesi 20 Mayıs Pazar günü toplanacak. Parti Meclisinde (PM) oylanarak netleşecek. CHP’de 30 Nisan’da başlayan ve parti genel merkezinde gerçekleşen başvurularda toplam sayı 2 bin 319 olarak açıklandı. Mevcut milletvekillerinden 50’ye yakınının aday gösterilmeyeceği belirtilirken, listelere yoğunlaşan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun tüm programlarını iptal ettiği bildirildi. Kılıçdaroğlu’nun yine İzmir’den milletvekili adayı olacağı, Deniz Baykal’ın ise Antalya 1. sıradan aday gösterileceği kaydedildi.

Grup kurabilmesi için iş birliği yaptığı Saadet Partisinden 5-6 ismin de CHP’nin listelerinden aday olması beklenirken, ayrıca CHP’nin cumhurbaşkanı adayları arasında ismi geçen eski bakanlardan Abdüllatif Şener, DİSK Genel Başkanlığından istifa eden Kâni Beko, OHAL kapsamında yayımlanan 686 Sayılı KHK ile ihraç edilen Marmara Üniversitesi Anayasa Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu gibi isimlerin listeye gireceği ifade ediliyor. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla İYİ Parti’ye katılan, daha sonra yeniden partilerine dönen 15 milletvekilinin de yeniden aday gösterilmelerine kesin gözüyle bakılıyor.