Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençler ve sporcularla iftarda bir araya geldi. Erdoğan, 2053 ve 2071 vizyonlarını miras bıraktığını söylediği gençlere “Hangi alanda çalışırsanız çalışın, en iyisi olmak için gayret gösterin” diye tavsiyelerde bulundu. Sözlerine FETÖ’nün 15 Temmuz’da Külliye çevresinde 26 kişiyi şehit ettiğini hatırlatarak başlayan Cumhurbaşkanı, “Tanklara, toplara, F16’lara, helikopterlere, silahların namlularına karşı cesaretle yürüdük ve zafere ulaştık. Siz yürüdünüz, size düşman olanlar 16 saatte pes ettiler. Mesele bu” dedi.

Türkiye’nin en önemli gücünün genç ve dinamik nüfus olduğunu belirten Cumhurbaşkanı, gençlere şöyle seslendi: “Gerektiğinizde canınızı verin ama milletinize halel getirmeyin. Bayrağınızı indirtmeyin, vatanınızı böldürtmeyin, devletinizi yıktırmayın. Çünkü bunlar gittiğinde canınızın da bir önemli kalmayacak. Kudüs’te olanları görüyorsunuz değil mi? Güçlü olan ‘Ben haklıyım’ diyor. Unutmayın gençler haklı olan güçlüdür. Suriye’yı, Irak’ı, Filistin’i, Yemen’i görüyorsunuz. Türkiye’yi bu duruma düşürmek isteyenlere müsaade etmedik. Onun için şuurlu bir gençlik yetişsin istiyoruz. Gençler, siz şahlanışımız ve yükselişimizsiniz. Size emretmeyeceğiz. Sizi kalıplara sokmak için çalışmayacağız. Sadece sizinle birlikte yürüyeceğiz. Size daha fazla alan açacağız. Ülkemiz sizinle küresel güç olacak. İstihdamımız sizinle büyüyecek. Adalet sizinle yükselecek. Hiçbir terör odağının ağına düşmenize izin vermeyeceğiz. Bugün kendinizi ne kadar iyi yetiştirirseniz devralacağınız emanetin hakkını o derece iyi verirsiniz. Ben size güveniyorum. Çünkü siz bu milletin evlatlarısınız. Biz zorluklar içinde büyüdük. Siz siyasi istikrar döneminin çocuklarısınız. Bayrağımızın gönderde özgürce dalgalanabilmesi, ezanlarımızın semalarımızdan eksik olmaması, vatanımıza namahrem eli değmemesi için millet olarak birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimizi güçlü tutmak zorundayız.”