Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Buna göre, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu İzmir 2. bölge 1. sıradan, eski Genel Başkan Deniz Baykal ise Antalya 1. sıradan aday oldu.

Kılıçdaroğlu'nun "A takımı" olan 18 kişilik CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK) tamamı milletvekili adayı olarak gösterildi. Bu kapsamda CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi İstanbul 1'inci bölge 2'nci sıra, Genel Başkan Yardımcıları Gamze Akkuş İlgezdi İstanbul 1'inci bölge 3'üncü sıra, Aykut Erdoğdu İstanbul 2'nci bölge 2'nci sıra, Onursal Adıgüzel İstanbul 1'inci bölge 4'üncü sıra, Tuncay Özkan İzmir 1'inci bölge 1'inci sıra, Öztürk Yılmaz Ardahan 1'inci sıra, Lale Karabıyık Bursa 1'inci bölge 1'inci sıra, Tekin Bingöl Ankara 1'inci bölge 1'inci sıra, Haluk Koç Ankara 3'üncü bölge 1'inci sıra, Çetin Osman Budak Antalya 2'nci sıra, Ahmet Ünal Çeviköz İstanbul 2'nci bölge 3'üncü sıra, Faik Öztrak Tekirdağ 1'inci sıra, Gülizar Biçer Karaca Denizli 1'inci sıra, Muharrem Erkek Çanakkale 1'inci sıra, Veli Ağbaba Malatya 1'inci sıra, Bülent Tezcan Aydın 1'inci sıra, Seyit Torun Ordu 1'inci sıra, Fethi Açıkel İstanbul 1'inci bölge 5'inci sıradan aday oldu.

CHP'nin tutuklu milletvekili Enis Berberoğlu da İstanbul 2'nci bölge 1'inci sıradan milletvekili adayı olarak listede yer aldı.

Cumhurbaşkanı adayı olduğu için milletvekili olamayan Muharrem İnce'nin memleketi Yalova'dan Özcan Özel, Ertan Şener ve Mehmet Gürel aday olarak gösterildi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise seçimlere Manisa 1'inci sıradan girecek.

Eski Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener, Konya'dan 1'nci sıra, KHK ile ihraç edilen anayasa hukukçusu Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu İstanbul 1'inci bölge 1'inci sıra, eski DİSK Genel Başkanı Kani Beko İzmir 1'inci bölge 4'üncü sıra, Ergenekon davasında yargılanan Teğmen Mehmet Ali Çelebi İzmir 1'inci bölge 5'inci sıradan listede yer aldı.

- İYİ Parti'ye geçen milletvekilleri listede

Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla İYİ Parti'ye katılan, daha sonra yeniden partilerine dönen Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer, Ankara Milletvekili Nihat Yeşil, Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Bursa Milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu ile Erkan Aydın, Çorum Milletvekili Tufan Köse, Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş yine aynı bölgelerden milletvekili adayı gösterildi.

Muharrem İnce'nin ekibinde yer aldığı belirtilen Emre Köprülü, Yaşar Tüzün ve Tanju Özcan da listede yer buldu.

CHP listelerinde, Saadet Partisi için de kontenjan ayrıldı.

- İnce'ye yakın bazı isimler liste dışı

TBMM'de 131 milletvekili bulunan CHP'de adaylık başvurusu yapmayanlarla birlikte yaklaşık 60 isim yeni dönem için listelerde yer almadı.

Aday adaylığı başvurusunda bulunup aday listelerine giremeyen milletvekillerinin isimleri şöyle:

"İbrahim Özdiş, Zülfikar İnönü Tümer, Elif Doğan Türkmen, Aydın Uslupehlivan, Metin Lütfü Baydar, Mustafa Akaydın, Niyazi Nefi Kara, Devrim Kök, Mehmet Tüm, Gaye Usluer, Cemal Okan Yüksel, Akif Ekici, Mehmet Gökdağ, Mevlüt Dudu, Birol Ertem, Hilmi Yarayıcı, İrfan Bakır, İlhan Cihaner, Eren Erdem, Barış Yarkadaş, Didem Engin, Ali Akyıldız, Selina Doğan, Gülay Yedekçi, Sencer Ayata, Ali Özcan, Mustafa Balbay, Musa Çam, Zeynep Altıok, Ali Yiğit, Hüsnü Bozkurt, Tur Yıldız Biçer, Fikri Sağlar, Serdal Kuyucuoğlu, Nurettin Demir, Ömer Süha Aldan, Hayati Tekin, Haluk Pekşen, Emre Köprülü, Özkan Yalım, Şenal Sarıhan, Necati Yılmaz, Zekeriya Temizel."

İnce'ye yakınlığıyla bilinen milletvekillerinden Namık Havutça, Rıza Yalçınkaya, Bülent Öz, Bülent Yener Bektaşoğlu, Mazlum Nurlu, Yakup Akkaya, Akın Üstündağ, Şerafettin Turpcu, Erdin Bircan tekrar aday gösterilmedi.

- İnönü'nün torunu da yok

2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün torunu Ankara Milletvekili Gülsün Bilgehan da liste dışı kalanlar arasında yer aldı.

CHP'nin milletvekili listesinde, 26. dönemde ön seçimle milletvekili olanların büyük çoğunluğunun yer bulamaması dikkati çekti.

Bir önceki seçimde İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere bazı illerin ilk sıralarını kadın adaylara ayıran CHP'nin bu seçimde önceliği erkek adaylara bıraktığı görüldü.

- Ankara İl Başkanı da giremedi

Öte yandan, 26. Dönem Milletvekilleri Aytuğ Atıcı, Hüseyin Çamak, Bihlun Tamaylıgil, Dursun Çiçek, Ceyhun İrgil ve Melike Basmacı ise adaylık başvurusu yapmamıştı.

Adaylık için başvuruda bulunanlardan Dursun Çiçek'in kızı İrem Çiçek de listede yer bulamadı.

Aday listesinde olmayan diğer isimler ise eski CHP milletvekili Umut Oran, görevinden istifa eden Ankara İl Başkanı Adnan Keskin, Gazeteci İrfan Değirmenci ve Ferit Demir oldu.