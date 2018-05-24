Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski vekillerle iftarda buluştu. Burada konuşan Erdoğan, dövizdeki dalgalanmalara değinirken özetle şunları söyledi: "Şahsım başta olmak üzere, Başbakanımız ve ekonomi yönetimimizle beraber gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Ekonomi yönetimi içerisinde farklı düşünen arkadaşlarım da olabilir, onu da açık söylüyorum. Milletimizi huzur etmeye yönelik dedikodulara, kimse itibar etmesin. Kendi yerli paranızı dövize değişmeyin. Yerli paramızla hareket etmeye devam edelim. Millilik, yerlilik, vatanseverlik budur. Kısa vadede kurdaki dalgalanmanın önünü kesebilecek imkanlara da sahibiz. Ortada üstesinden gelemeyeceğimiz bir sıkıntı yoktur. Kurdaki dalgalanma sadece ülkemizle ilgili değildir, küresel düzeyde yaşanan bir sorundur. Kurda yaşanan kısmi dalgalanma kesinlikle Türkiye'nin ekonomik gerçekleriyle uyumlu değildir. Biz her zaman olduğu gibi milletimizin karşısına yine riyasız, hesapsız, kitapsız, tamamen hasbi bir şekilde çıkıyoruz.” Seçimlere de değinin Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Cumhur İttifakı diğerlerinden farklı olarak şahsımı ortak cumhurbaşkanı adayı olarak ilan etti. Diğer ittifaktaki her parti ise ayrı cumhurbaşkanı adayı çıkardılar. Böylece bu ittifakın ülkenin yönetimine talip olmak için değil, taktik bir amaçla kurulduğu ortaya çıkmış oldu" diye konuştu.

YILDIRIM: DİK DURDUĞUMUZ İÇİN HAZIMSIZLIK VAR

Başbakan Yıldırım da ortada oynanan oyuna dikkat çekti: Türkiye dik durduğu için milletinin, bölgedeki halkların hakkını hukukunu koruduğu için hazımsızlık var. Olay bundan ibaret yoksa ekonomik gerçeklik bakımından gelişmiş ülkelerin daha önünde bir Türkiye var. Bu sene ilk 4 ayda 8 milyon civarında turist geldi Türkiye'ye. Yıl sonunda inşallah 40 milyona ulaşmış olacağız. Türkiye, serbest ekonomi uygulayan bir ülkedir. Dolayısıyla bu durumun değişmesi söz konusu değildir. Bizim son 10 yılda sağladığımız istihdam, AB'nin bütün ülkelerinin sağladığı istihdamdan daha fazla.

ATATÜRK HAVALİMANI'NA DEV MİLLET BAHÇESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT’nin canlı yayınında başta İstanbul olmak üzere büyük kentlere müjde verdi: “Biz çevreciyiz. Bugüne kadar biz diktiğimiz ağaçlarla milyarlarca ağaçlarla nam salmış bir iktidarız. Şimdi yeni bir adım daha atacağız. Bazı illerimizde millet bahçeleri kuracağız. Örneğin Konya ve Eskişehir’de eski statların yerine millet bahçesi yapacağız. İstanbul, en büyük müjde bu belki acele ettim ama söylemem lazım. İnşallah havalimanının olduğu yere biz millet bahçesi yapacağız. Atatürk Havalimanı var ya millet bahçesi olacak. Şehrin merkezinde millet bahçesi olsun. İngiltere’nin şuranın şöyle bahçeleri var bizim de var diyeceğiz. 29 Ekim’deki açılışla birlikte burada yoğun çalışmalar başlayacak. Ankara’da eskilerinin yeni statlara dönüşmesiyle elimizdeki büyük alanları buna dönüştüreceğiz. İstanbul’da ilginç olan yerlerden bir tanesi de Maslak’ta alan var. Orasını da yine millet bahçesine dönüştürelim istiyoruz.”