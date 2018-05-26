Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimi için hazırlanan seçim beyannamesi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından Ankara Spor Salonu'nda açıkladı.

Bahçeli'nin açıklamaları özetle şöyle:

"Ne mutlu ki muzaffer günlere, huzurun şafağına 28 gün varken bir araya geldik. Gururla söyleyebilirim ki, Türk ve Türkiye sevdalıları kınındann çıkmış kılıç gibi parlıyor. Cesur hedeflerinizle Türk Milleti'ne güven veriyorsunuz. Sizler azı, çok, gediği, tahkim için mücadele ediyorsunuz. Ecdadın emanetleri omuzlarımızda geleceğe yürüyoruz. Vatanımız Türk, milletimiz Türk, devletimiz Türk. Seçim beyannamemizi takdim için burada toplandık. Şu anda televizyonları başında bizleri izleyen aziz vatandaşlarımı şükranla kucaklıyorum. Ayırmadan, farklı görmeden milletimin tüm evlatlarını bağrıma basıyorum. Seçimlerin ülkemize, partimize, devletimize hayırlı olmasını diliyorum.

Değerli vekil adayı arkadaşlarım, elmanın göbeğinde gizlenen tohumi bir elma bahçesidir. Bu tohum kayaya denk gelirse çıkmaz. Yıllardır ne badireler atlattık, önümüze kaya çıksa da ittirerek filizlenmeyi bildik. Dağları yerinden oynatmak, kuvvetten önce, inanç işidir. Denizimizde yaşayıp, dereleri ile övünenlere gülüp geçtik. Hilalimizin altında sinsi sinsi, yıldız iddiasında olanlar çıktı, sabrettik. Geveze dilleri ile beyhude yere konuşanlara değil, susup, temiz bakanlara itibar ettik. Nereye gideceğimizi, ne yapacağımızı biliyoruz. Biz dalımızdan kopmadık, savrulmadık. Tereddüt göstermedik, aksi olsa sözümüzü kesmekle kalmaz, ömrümüzü kırparlardı. Hayat hakikat olduğu sürece, müreffeh günlere inancımız zayıflık göstermeyecektir.

AYAKTA ALKIŞLANDI

Birileri açısından imkansız gibi görülen tarihsel yolculuğumuz başta kurucumuz Türkeş Bey ve ülküdaşlarımızın mücadelesi ile bugünlere ulaşmıştır. İşte Milliyetçi Hareket, işte fazilet, işte adam gibi adamlık. (Bu sözlerden sonra salonda bulunanlar ayağa kalkarak Bahçeli'yi alkışladı) Şimdi soruyorum sizlere, başarmaya var mısınız? Zaferlere hazır mısınız? Oyunları bozacak mısınız? İhanetleri, ithamları 24 Haziran'da ezip geçecek misiniz? Başkaları gibi irademiz hipotekli değildir, zincirli değildir. Gördüğümüz gibi oluruz, olduğumuz gibi de görürüz. MHP, Türkiye'nin faydasına olmadığı hareket karşısında tek başına da olsa karşı durmuştur. Geçmişimizdir tanıktır. Bizim safımız Türk Milleti'dir. Bizim yönümüz Türk İslam Dünyası'dır.

CUMHURİYET TARİHİNİN EN KRİTİK SEÇİMİ

Ülkülerimizin yörüngesinden çıkmayacağız. Yorulduk, dinlendik, ama yolumuzdan çıkmadık. Kaygımız belliydi, kavgamız haklıydı. Ülkücü doğduk, ülkücü yaşadık, ülkücü ölmeye de and içtik. Karşımıza geçip 'zindan' dediler, 'vatan sağ olsun.' dedik. İdam dediler, 'Allah'ın takdiridir' dedik. Gelişmeler karşısında ne mahrur olduk, ne de mahçup. Dile kolay, 40 yılı onca kumpas, saldırı ve tezgaha rağmen yaşadık. Destan destan yükseldik. Önümüzde yeni ve tarihi bir imtihan vardır. İstiklalimize pranga vurmaya çalışan faydasız güruh, Cumhur İttifakı'na kaybedecektir. 24 Haziran seçimleri cumhuriyet tarihinin en kritik seçimine tekabül edecektir. 24 Haziran'a hazır mısınız? Cumhur İttifakı için mücadeleye var mısınız? MHP'yi eritmeye çalışan alçaklara şamarı indirmeye hazır mısınız? Mesaj açıktır, hepinizden Allah razı olsun. Varlığınız dosta güven, düşmana korku salıyor. Hainler saklanacak, kaçacak delik arıyor.

'FETÖ ZALİMLERİN NAMLUYA SÜRÜLMÜŞ MERMİSİYDİ'

24 Haziran Türkiye'nin tünelden önceki son çıkışıdır, kader anıdır. Milliyetçi ülkücü hareket, ülkemizin yönetiminde artık tam söz sahibi olacaktır. Siyaseti kullanıyorlar, işbirlikçilerini tembihliyorlar, ekonomik tetikçilerini devreye sokuyorlar. Etrafımızı sarmışlar, Türk düşmanları tedavüldedir. Sürekli derinleşen bir operasyonla Türkiye'nin zehirlenmesi hedeflenmektedir. Sanal darbe davaları ile denediler başaramadılar, gezi olayları ile başaramadılar, çukur oyunları ile başaramadılar, 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi ile yine başaramadılar. Karanlık ve kahredici mesai hala sürüyor. FETÖ, IŞİD, PKK, DHKP-C birbiriyle paslaşarak, haçlı emellerini diri tutuyor. Amaç bellidir, vatanımıza çöreklenmek, bizi birbirimize düşürmektir. 15 Temmuz'da 2 asrın en vahşi işgal girişimine maruz kaldık. Neredeyse Mondros şartlarına dönecektik. FETÖ, zalimlerin namluya sürülmüş mermisiydi.

27. Yasama Döneminde, çeşitli toplum kesimlerinin talep ve beklentileri doğrultusunda vaadleri sıralayan Bahçeli, "2023’te, büyükşehirleri kapsayacak şekilde yüz il, bin ilçeden oluşan bir idari sistemle, ekonomide yerli ve milli diriliş sayesinde, siyasette birlik ve dayanışma ruhunun ayağa kalkışıyla Türkiye bölgesinde süper güç, küresel düzeyde de sözü dinlenen bir ülke seviyesine mutlaka ulaşacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi’nin TBMM’de etkin konumda olması, bir yandan yürütmenin adalet ve hakkaniyet anlayışı içinde denetlenmesini, diğer yandan da ekonomik ve sosyal politikalara yön vermesini sağlayacaktır. İlaveten 7 Haziran ve 1 Kasım Seçim Beyannamelerimizde bir kısmının yer bulduğu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi içinde gerçekleşmesi için mücadele edeceğimiz söz ve vaatlerimiz ana başlıklar halinde şu şekildedir" diyerek 24 Haziran seçim beyanlarını sıraladı.

İşte MHP'nin seçim beyannamesinin ana başlıkları:



- Teröristler, çocuk istismarcıları, tecavüzcüler, kadın katilleri hariç olmak üzere, kader kurbanlarına af çıkarılması

- Vatandaşların, kredi ve kredi kartı borçları ve yüksek faiz sarmalının neden olduğu yoksulluk tuzağından kurtarılması

- Ekonominin ihtiyacı olan alanlarda yapısal reformların hızla gerçekleştirilmesi

- Esnaf ve çiftçilerin vergi ve prim yükünün hafifletilmesi

- AVM yasasının yeniden düzenlenmesi, esnafı yok eden AVM ve zincir marketler ile belediye işletmelerine yönelik tedbirler alınması

- Esnaf ve sanatkarların geçmiş hizmetlerine borçlanma hakkı tanınması

- Staj ve çıraklık sürelerinin emeklilik hizmetine sayılması

- Yük ve yolcu taşımacılığı yapan esnafa vergisiz akaryakıt sağlanması, şoför esnafa yıpranma payı hakkı temin edilmesi

- Çiftçilerin kullandığı mazot üzerindeki vergilerin kaldırılması

- Sulamada ve tarım işletmelerinde kullanılan elektrikten KDV alınmaması, tohum, fide ve ilaç gibi girdilerin vergi yükünün düşürülmesi

- İşsiz her aileden bir kişiye asgari ücretin yarısı kadar aile desteği yardımı verilmesi

- Gençlerin, iş bulana kadar ailelerinin sağlık sigortasından yararlanması ve öğrenim kredisi borçlarından faiz alınmaması

- Ön lisans mezunlarına lisans tamamlama imkanı sağlanması, üniversiteye giriş sınavının kaldırılması

- Askerlik süresinin prim ödemeksizin emeklilik hizmetine sayılması

- Emekli aylıklarındaki eşitsizliklerin giderilmesi, refah payının yükseltilmesi, emeklilikte yaşa takılan kardeşlerimizin mağduriyetinin giderilmesi

- Kadınlara sigortalılık öncesi doğumları için borçlanma hakkı tanınması

- Kadına şiddet ve çocuk istismarının önlenmesi, kadına ve çocuğa karşı suçlarda cezaların ağırlaştırılması, adli yardım desteği sağlanması, dava açma zaman aşımının kaldırılması,

- Asgari ücretten vergi alınmaması, ücretlilerin asgari ücret kadar gelirinin vergi dışı bırakılması,

- Kadro alamayan taşeron işçiler, 4/B’li, vekil, sözleşmeli, fahri ve geçici statüde çalışanların kadroya alınması,

- Yardımcı hizmetler sınıfında çalışanların, genel idari hizmetlere geçirilmesi,

- Kamu çalışanlarının tüm ek ödemelerinin emekli aylığına yansıtılması,

- Sağlık çalışanlarına yıpranma payı hakkı verilmesi, yardımcı sağlık personelinin istihdamının yaygınlaştırılması,

- Mühendislerin özlük haklarının iyileştirilmesi,

- Öğretmenlerin ek göstergesinin 3 bin 600’e çıkarılması, atanamayan öğretmenlerin tamamının kademeli olarak atanması için kadro ihdas edilmesi,

- Maliye ve gelir idaresi çalışanlarına kurum içi uzmanlık sınavı açılması, mübaşir, zabıt katibi ve diğer adalet çalışanlarımızın özlük haklarının iyileştirilmesi,

- Uzman çavuşların tümünün kadroya alınması, özlük haklarıyla birlikte mali ve sosyal durumlarının iyileştirilmesi,

- Emniyet çalışanlarının özlük haklarının düzeltilmesi, polislerin ek göstergesinin 3 bin 600’e yükseltilmesi, haftada 40 saatin üzerindeki hizmetler için fazla mesai verilmesi,

- Engelli ve engelli yakını aylığının yükseltilmesi ve engelli aylığı ödenmesinde, aile geliri yerine kendi gelirlerinin esas alınması,

- Doğuştan ya da işe girmeden önce engelli olanların, malul şartlarından yararlandırılması,

- Muharip gazi şeref aylığının artırılması ve hepsine aynı tutarda ödenmesi,

- Şehit anne ve babalarının aldıkları maaşın artırılması, şehit yetimlerinin tamamına iş hakkı verilmesi,

- Terörle mücadele gazilerine ikinci istihdam imkanı sağlanması, ordu ve polis vazife malullerinin maaşlarının iyileştirilmesi, gazilere ÖTV’siz araç imkanı getirilmesi,

SABAH ERKEN SAATLERDEN İTİBAREN GELMEYE BAŞLADILAR

MHP'liler sabahın erken saatlerinden itibaren Ankara Arena Spor Salonuna gelmeye başladı. Partililer, "Hareketin lideri, Devlet Bahçeli", "Lidere sadakat şerefimizdir" gibi sloganlarla Bahçeli'nin gelişini bekledi. Salonun dışında güvenlik güçlerince yoğun önem alındı. Partililer ve vatandaşlar çeşitli arama noktalarından geçerek içeri girebildi.

YSK'ya milletvekili adaylarını sunan ilk parti olan MHP, seçim şarkılarını da belirledi. Salonda MHP'nin seçim çalışmalarında kullanacağı 'Cumhur İttifakı', 'Duysunlar MHP'nin sesini', 'Bütün oyunları bozun uşaklar', 'Üç hilal ezeli ebede bağlar', 'MHP umuttur gönülde taçtır' ve 'MHP var oyunu bozar' ile 'Tekbir diyek, hak bir diyek marşı' adlı şarkılar çalındı. Beyannamenin açıklanmasından önce sahnede kılıçlı dans gösterisi yapıldı.