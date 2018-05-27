Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum İstasyon Meydanı’nda, AK Parti’nin ilk mitinginde konuştu. Vatandaşlara yastık altındaki dövizleri TL’ye çevirme çağrısı yapan Erdoğan “Bu ara birileri ülkemize çöreklendi, Gezi’de olduğu gibi. Faiz lobisi üzerimize yükleniyor. Boşuna yüklenmeyin, avucunuzu yalayacaksınız. Yastığının altında doları, avrosu olan kardeşlerim, sizler paralarınızı gidin TL’ye yatırın. Bu oyunu hep beraber bozacağız” dedi.

“Biz George Soros’un bilmem neyin kulu kölesi değiliz” diyen Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: Onlar bizi ihanet çeteleriyle terör örgütleriyle, darbecileriyle içeriden vurmaya çalıştı. Biz bu zinciri paramparça ettik. Bu kez de ekonomik savaş ilan ettiler. Yatırımcıları korkutmak için olmadık yollara başvuruyorlar. Döviz kurları üzerinden oynanan oyunları da kısa sürede boşa çıkaracağız.



AVRUPA’YA MİTİNG TEPKİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya’nın HDP’ye miting izni vermesine tepki göstererek, “Avrupa’da PKK terör örgütünün, YPG’nin, PYD’nin ön kuvveti durumunda olan HDP’ye meydanlarda miting yapma müsaadesi veren yönetimler, AK Parti’ye oralarda müsaade etmiyorlar, salonlarda yer vermiyorlar. ‘Ne kadar engellersek o kadar kâr’ diyorlar. İsteseniz de istemeseniz de Bosna Hersek size yetti. İşte, şimdi de Erzurum’dayız, dadaşlar size yeter” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı, dev projeleri iptal edeceğini açıklayan CHP’yi “Bunlar cami bulsa cami, fabrika bulsa fabrika yıkar” diye eleştirdi. Erdoğan, özetle şunları söyledi:

Ben size diğer adaylar gibi gelip de huzurunuzda palavra mı atayım? Atmam, yapılacak şeyi zaten yaptık, yapıyoruz, yaparız. Biz bugüne kadar hiçbir zaman ne aldatan olduk ne aldanan olduk.

Bu iş ustalık işidir. Biz çıraklığı belediye başkanlığında yaşadık, kalfalığı başbakanlıkta yaşadık, ondan sonra ustalık dönemi başladı. Cumhurbaşkanlığı sürecinde de bunu yaşadık, devam ediyoruz. Şimdi diyoruz ki usta yola devam ediyor.

Kurulduğumuz günden beri girdiğimiz her seçimde olduğu gibi 24 Haziran’da da sadece ve sadece milletimize güveniyoruz. Geleceğe daha sağlam, daha güvenli, daha hızlı adımlarla yürümek için bir kez daha milletimizin desteğine talibiz.



KİMSE BİZİMLE OYNAMASIN

Bu kişinin (Muharrem İnce) cumhurbaşkanı seçilemeyeceğini en iyi onu aday gösteren biliyor. Aksi yönde bir ihtimal olsa zaten kendi aday olurdu.

Terör örgütlerine neler yaşattığımızı biliyorsunuz değil mi? Kimse bizimle oynamasın, kimse bize bulaşmasın. Bulaşırlarsa PKK’sı da PYD’si de DEAŞ’ı da FETÖ’sü de hepsi kaçacak delik arayacak.

AK Parti ve MHP olarak çıktığımız bu yolda araya fitne fesat sokmak isteyenler olabilir, sakın bu oyunlara gelmeyin. Bu Cumhur İttifakı’yla inşallah diğerlerini yerle yeksan edeceğiz.

Rusya’dan indirim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya’dan alınan doğalgazın fiyatında 2015’te indirim talep edildiğini hatırlatarak, “Uzun müzakereler sonucunda 2015 ve 2016 yılları için geçerli olmak üzere Rusya ile bu ülkeden aldığımız doğalgazda yüzde 10,25 oranında fiyat indirimi konusunda mutabakata vardık. Bu iki yılda aldığımız doğalgaz için ülkemize indirim farkı olarak 1 milyar dolar ödeme yapılacak” dedi.

Maaşlarda % 21 artış

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Emniyet Teşkilatı mensuplarıyla iftar buluşmasında konuştu. Erdoğan "Güçlü bir emniyet teşkilatı ülkemiz için bir tercih değil, zorunluluktur. Çünkü Türkiye, güvenlik tehditleri bakımından son derece zorlu bir coğrafyada bulunuyor" dedi. "Tehditlerle en ön cephede mücadele yürütüyoruz" diyen Erdoğan özetle şunları söyledi: Terörden düzensiz göçe, uyuşturucu ticaretinden insan kaçakçılığına kadar küresel güvenliği etkileyen pek çok sorunla doğrudan yüzleşiyoruz. Ülkemiz yanında bölgemizin güvenlik, huzuruna tehdit oluşturan bu problemlerle en ön cephede mücadele yürütüyoruz. Sadece coğrafi olarak değil aynı zamanda stratejik bakımdan da küresel güç mücadelelerinin kavşağında olan bir ülkenin, askerî, istihbari ve güvenlik açısından güçlü olması şarttır. Bu alanların herhangi birinde yaşanacak bir eksiklik, ihmal ve sorunun devletimize ve milletimize çok ağır maliyetleri olacaktır. Yeni dönemde polislerimizin emeklilik ek göstergelerini 3 bin 600'e çıkarıyoruz. Polis Teşkilatı mensuplarımızın emekli olduklarında alacakları emeklilik maaşında %21 artış olacak.



OYLARIN NAMUSU SİZE EMANET

FETO ile mücadele ederken intikam duygusuyla değil, adaletin tecellisi için çaba gösterdik. Halen de bu şekilde hareket ediyoruz ama biz, tüm şehitlerimizin kanının yerde kalmaması için sonuna kadar bu mücadeleyi de dirayetle sürdüreceğiz. 3-5 oy uğruna milletimizin emanetine asla ihanet edemeyiz. Seçim güvenliğinin sağlanması noktasında en büyük görev siz polislerimize düşüyor. Oradaki bütün oyların adeta namusu size emanettir. Ben size inanıyorum.