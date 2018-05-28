Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muharrem İnce'nin İzmir'de yaptığı konuşma esnasında bir vatandaş sahneye çıktı. İnce ile öz çekim (selfie) çektiren kişi bir anda korumaların gazabına uğradı.

SÖZDE 'HUZUR' GETİRECEKTİ

"Huzur getireceğim" vaadiyle sahnede konuşma yapan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin korumaları bir skandala imza attı.

CHP'nin kalesi İzmir'de bir vatandaş sahneden atıldı. Tek amacı İnce ile selfie çekilmek olan bir sivil, fotoğrafını çektikten sonra korumalar tarafından adeta bir çuval gibi fılatıldı.