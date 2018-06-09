Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

DAMLA PEKER

KONYA

MHP lideri Devlet Bahçeli, seçim çalışmaları kapsamında “24 Haziran Yeni Bir Doğuş, Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi, Neden, Nasıl?” Temalı Bölge İstişare Toplantılarına dün Konya ile devam etti. Konya, Karaman, Aksaray, Burdur, Isparta ve Afyon il teşkilatlarından gelen partililerle bir araya gelen Bahçeli, Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşen toplantıda özetle şunları söyledi: 24 Haziran yeni bir doğuştur. 16 gün sonra Türkiye tarihi bir seçim yapacak. Milli irade, geleceği hakkında karara verecek 24 Haziran cumhurbaşkanı ve genel seçimleri huzur ile hüsran arasında bir tercihe sahne olacak. Ya beka diyerek beraberliğimizi teyit edeceğiz ya da belaya davetiye çıkarıp bozgunumuzu tescil ettireceğiz. MHP’yi küçültmek, oy oranını düşük göstermek için tedavüle sokulan kara kampanyalar başarılı olamayacak.



DAVANIN İFFETİNİ KORUDUK

İftiralara karşı davanın iffetini koruduk, oyunları bozduk. Bunu hep birlikte yaptık. MHP küçük siyasi hesaplarınızda ayaklarına pranga vurmasına müsaade etmeyecek. Hiç bir Türk milliyetçisi buna göz yummayacak. Her gün biraz daha kenetlenip büyüyerek lider ülke yürüyüşümüz devam edecek. Milli bekamızın olağanüstü risk ve tehdit altında olduğu bir dönemde Türkiye cumhuriyetinin üçüncü evresine geçmiş bulunuyoruz. Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’nin kurum ve kurallarıyla yerleşmesi için cumhurbaşkanlığı seçiminde Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceğiz. Siyasi akıl bunu gerektiriyor. Ülkemizin gerçekleri buna işaret ediyordu. Böylesi bir uzlaşma vasatında buluşma mecburiyetti. Genel seçimden başarıyla çıkıp güçlü şekilde TBMM’de yerimizi alacağımızı kararlılıkla duyuruyorum. Yeni hükûmet sistemiyle devletteki çatlak sesler kesilecek, istikrar temin edilecek. Huzur ve refah gelecektir. Kuvvetler ayrımı kalın çizgilerle güçlenecek yasama yürütme yargı arasında kör döğüşü anlaşmazlık gelgitleri bitecektir. Albayrak sistemi olarak ifade ettiğimiz yeni hükûmet yapısında TBMM asli fonksiyonunu icra edecektir. Hükûmet seri etkili kararlar alacak, tıkanma, kriz, kargaşa en aza çekilecektir. Yargı ise hem bağımsız hem de tarafsız olacaktır.



TEL TEL DAĞILACAKLAR

24 Haziran’ın en önemli sonucu Türkiye’nin yeni sisteme geçmesidir. Dip dalgada sörf yapacağını söyleyenler tel tel dağılacak. İnce ince yıkım siyaseti yapanlar hezimetle tanışacaktır. PKK ve FETÖ yerle yeksan edilecek. 24 Haziran’da Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi kazanacak, Cumhur İttifakı kazanacak.