Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalefet liderlerin meydanlarda söylediği vaatleri eleştirerek, “Biri çıkıyor Külliye’yi satacakmış, öbürü çıkıyor Çankaya’yı satacakmış. Bunlar şaşırmış. Bunlara kalsa, bunlar bu ülkeyi de satar” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara 19 Mayıs Stadyumu’nda gerçekleştirilen büyük Ankara mitinginde bir yandan Ankaralılara önemli müjdeler verirken, bir yandan da muhalefet partisi liderlerine yüklendi. Erdoğan özetle şunları söyledi: Ankara bugüne kadar verdiğimiz mücadelelerde hep yanımızda oldu. Hele hele 15 Temmuz gecesi Ankara tam bir destan yazdı. Sizlerin bir evladı olmaktan iftihar ediyorum. Ama birilerini de hatırlayın İstanbul Hava Limanı’nda saat 23.17’de… Biz de Marmaris’ten yola çıkıyoruz, gece yarısı ineceğiz. Ama 23.17’de Bay Kemal oradan tankların eşliğinde kontrollü Bakırköy Belediyesine gidiyor. Ekranın karşısında, kahvesi geliyor. Ondan sonrada beyefendi, ‘böyle bir darbe olduğu zaman tankların üzerine ilk ben çıkarım’ diyor. İstanbul’un Bağdat Caddesi’nde tanklar geçerken birileri o tankların geçişini alkışlıyordu. Bir tarafta bu tencereciler-tavacılar varken, diğer taraftan da Anadolu’nun evlatları tankların F-16’ların, helikopterlerin karşında; yılmadan, usanmadan o gece şahadete yürüdü.



BUNLAR ŞAŞIRMIŞ

Ankara’ya 116 katrilyon yatırım yaptık. Bay Kemal, Bay Muharrem bunlar durup dururken, yan gelip yatarken olmadı. Çalışacaksın, üreteceksin. Bay Kemal’ biz seni SSK’dan tanırız. Sosyal Sigorta Hastanelerini nasıl batırdığını iyi biliriz. Bunlara beş koyun ver kaybederler” dedi… Biri çıkıyor Külliye’yi satacakmış, öbürü çıkıyor Çankaya’yı satacakmış. Bunlar şaşırmış. Bunlara kalsa, bunlar bu ülkeyi de satar… Biz yaptıklarımız, yapacaklarımız ve 2023 vizyonumuzu anlatıyoruz. Peki, diğerleri ne anlatıyor…. Bunlara kalsa Türkiye’yi hemen yarın 1940’lara, 1970’lere, 1990’lara geri götürecekler. Ben İstanbul’u CHP belediyesinden aldım. Hava kirliliği vardı, sular akmıyordu. CHP susuzluktur, kirliliktir, çöptür. Bunların geçmişi hep böyle… Belediyecilikse bizde var, Başbakanlıksa bizde var, Cumhurbaşkanlığıysa o da bizde var. Bu iş çırak işi değil, bu iş kalfalık ister, ustalık ister, büyük ustalık ister. Onun için sizlerden icazet istiyorum.



HADDİNİ BİL

AK Parti terör örgütlerinin başlarını gidip inlerinde eziyor. Bunlar ise onlara çanak tutuyor. Bunlar ne diyor Afrin’e gitme. İnce ince ne diyor. Bizim İsmail Metin Temel Paşa’ya, geldiğim gün apoletlerini sökeceğim diyor. Sen haddini bil. Bu apoletleri millet taktı. Tayyip Erdoğan bu komutanların başkomutanıdır. Bunlara 24 Haziran’da Osmanlı tokadı gerekmez mi?

Ankara’ya 3 müjde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Ankara Mitinginde Ankaralıları sevindirecek 3 müjde verdi. Erdoğan ilk olarak stadyum müjdesi verdi. Buna göre, 19 Mayıs stadyumu uluslararası standartlara uygun şekilde 55 bin kişilik olarak yeniden inşa edilecek. Erdoğan’ın ikinci müjdesi fuar alanı oldu. Ankara’nın uzun zamandır fuar özlemi duyduğunu belirten Erdoğan, Akyurt’ta yeni bir fuar alanı oluşturacaklarını belirtti. Erdoğan, fuar alanının ihalesinde sona gelindiğini ve kısa zamanda inşasına başlanacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ankaralılara üçüncü olarak da ‘millet bahçesi’ müjdesini verdi. ‘Millet Bahçesi’nin diğerlerinden farklı olacağını söyleyen Erdoğan, “Ankara artık yeşil Ankara olarak anılacak. Millet Bahçesi, bir ucu Ankara Emniyet Müdürlüğü önündeki kavşaktan başlayıp, Atatürk Kültür Merkezi’ni, yeni stadyumu, Ankara Arena Spor Salonu’nu ve Gençlik parkını içine alacak.

19 MAYIS STADYUMU FİNAL YAPTI

∂ Ankara mitingi AK Parti için Ankara rekoru oldu. Mitinge yaklaşık 170 bin kişi katıldı.

∂ Miting sebebiyle geniş güvenlik tedbiri alındı. Binlerce polis görev yaparken, stadyuma çıkan caddeler miting öncesinde trafiği kapatıldı. Miting boyunca bir helikopter de sürekli havadan denetim yaptı.

∂ Miting şenlik havasında geçti. Stada saatler öncesinden gelen vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasını halaylar çekerek bekledi.

∂ Vatandaşlar 19 Mayıs stadyumunu doldururken tribündeki koltuklarda yaşlılara ve kadınlara öncelik verildi.

∂ Mitinge BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de katıldı.

∂ Pek çok futbol maçına ve gösterilere ev sahipliği yapan 82 yıllık 19 Mayıs Stadyumu’nda son etkinlik AK Parti mitingi oldu. Mitingle kapıları kapatan stadyum yıkılarak yerine 55 bin kişilik yeni bir stat inşa edilecek.

Bu adamlarınıza çekidüzen verin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Doğu ve Güneydoğu Sivil İrade Platformu tarafından organize edilen iftar programına katıldı. Avusturya'nın camileri kapatma kararını değerlendiren Erdoğan "Ondan korkuyorum, Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz’un attığı adımlar bir Haçlı-Hilal savaşına doğru dünyayı götürüyor. Bunun için de özellikle Batı dünyasının, bu adamlarına çekidüzen vermesi gerekir. Eğer bunlar çekidüzen vermezse, bu hesaplar farklı bir şekilde yapılmaya doğru gidecektir. Neymiş, oradaki bizim din adamlarımızı Avusturya'nın dışına atacaklarmış. Ya siz bunu yaparsınız da biz boş mu dururuz Biz de bir şeyler yaparız demektir" dedi.



EL ELE VERELİM, BU İŞİ BİTİRELİM

"Silahın patladığı yerde söz biter" diyen Erdoğan "İşte bunun için namlusu ülkemize yönelmiş son terörist de etkisiz hale getirilene kadar bu mücadele sürecek. Diyarbakır artık adeta Doğu'nun Güneydoğu'nun bir İstanbul'u oldu. Bu onlara kalsa olur muydu? Ama benim özellikle Güneydoğu'daki kardeşlerim hâlâ bu inceliğin farkında değil. Ben onlardan şimdi destek istiyorum. El ele verelim de bu işi bitirelim" diye konuştu.