Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TGRT HABER TV’de aralarında İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar’ın da bulunduğu gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevaplandırdı. Erdoğan’ın açıklamalarından bazı satır başları özetle şöyle:



Başkanlık Kabinesi: Cumhurbaşkanlığı yardımcısı en az 1 tane ama 2 de 3 de olur. Burada bir sınır yok. Kabinede olacak isimler üzerinde de bir çalışma yapıyoruz. deneyimli ve iş bitiren arkadaşlar tercih edilecek. Burada aslolan ehliyet ve liyakattır. Burada tabii parlamentoda sayı nasıl olacak? Bu belli olduktan sonra MHP’li arkadaşlardan da istifade edilir.



Seçmenin nabzı: En iyi kamuoyu araştırması sandığın konulduğu gündür ve milletin kararıdır. Önceden şöyle olur böyle olur ben bunu isabetli bulmuyorum. Meydanlarda büyük bir teveccühün olduğunu görüyorum. İnşallah ikinci tura kalmadan bu iş bitecek. Bizim farkımız her şeyden önce deneyimimiz. Sizler dükkanınızı bir çırağa teslim eder misiniz?



Ekonomi: Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 7.4 büyüdü. Ama Bay Kemal bunun anlamını bilmiyor. Büyüme olmasa bu teşvikler bu yatırımlar olabilir mi? Bunlar üniversitelerin bile ücretsiz olduğunu bilmiyor. Türkiye’nin talihsizliği muhalefetin yıkım ekibi olması. Köprülerden Kanal İstanbul’a kadar yaptırmayız, yıkacağız… Bunlar, komünistlerin taktiği. CHP, SEKA’nın da özelleştirilmesine karşıydı. Biz zarar eden kamu kurumlarını elimizde tutamayız.



Cumhur İttifakı: Diyarbakır’da İnce’nin yaptığı mitinge katılanlar HDP’liydi. Sayı da 10 bin civarında. Benim kanaat önderleriyle buluşmamı bile saptırdılar. CHP’nin anlayışı hep yalanlar üzerine. İnce’nin, Kılıçdaroğlu’nun ağzından terörle mücadeleyle ilgili bir şey duydunuz mu? Duyamazsınız çünkü ortak çalışıyorlar. Rabiamızdaki ‘tek millet’te 81 milyon var. AK Parti batıda ne varsa doğuya da onu götürüyor. Biz hep birlikte tek milletiz. Biz bu milleti böldürtmeyeceğiz. Cumhur İttifakı’nı bölmeye parçalatmaya kimsenin gücü yetmez. Aşağıda kim şunu bunu söylemiş biz buna asla kulak asamayız. Biz liderler olarak bu ittifakı korumakla ve geleceğe taşımakla sorumluluğumuz var. Ülkemizin beka sorununu inşallah bu ittifakla çözeceğiz.



Mega yatırımlara muhalefetin yaklaşımı: Milletimizde bizim için, “Yaptılar, yaparlar” düşüncesi var. Ama onların böyle bir şeyi var mı? “Kanal İstanbul’u yaptırmayacağız” diyorlar. Bu stratejik bir yatırım. Süveyş Kanalı’nın yıllık geliri 40 milyar dolar. 45 kilometrelik bir kanal, dünyada marka olacak. Bunlar hiçbir hayırlı işe evet demezler. Bu kafa eski komünist kafası… Her atılan adıma karşı çıkarlar. Bunlarla fazla kafayı yormamak lazım. Bunlar, Kızılay’ın, TİKA’nın, AFAD’ın yaptığından bile habersiz. Biz dünyaya bu kurumlarla meydan okuyoruz bunlar buraları kapatmaktan bahsediyor.



Millet Bahçeleri: Yeni yapmakta olduğumuz stadyumlar var. Bir de eski stadyumlar var. Eski statların yerini millet bahçesine dönüştürüyoruz. İstanbul’da yeni havalimanı 29 Ekim’de açılacak. O zamana kadar Atatürk Havalimanı’nın yeri için proje çalışmalarına başlayacağız. Yaklaşık 12 milyon metrekare. Ağaçlar dikilecek ama ağırlık çim olacak.



Millet Kıraathaneleri: 100’den 800 metrekareye kadar büyüklüklerde olacak. Bu hafta içinde projeler tamamlanır. Muhalefet buraya ‘kumarhane’ diyor, ‘işsizliğin alameti’ diyor. Gençlerimizin burada buluşturmalıyız. Uyuşturucuyla mücadele için o tür kafelerden gençlerimizi kurtarmalıyız. Gençlerimizi elimizden kaçırmamak için bu millet kıraathaneleri bir kurtuluş olacak.



Üniversite öğrencilerine destek: Her müracaat eden burs da alır kredi de alır. Bu kredinin faizi yok. İşe girdikten sonra ödemesi başlanıyor.

OHAL’in kaldırılması: OHAL’in getirilmesi terör odaklıydı. 16 yıl önce de OHAL vardı bölgeyi kapsıyordu ve bunu biz 1 ay içinde kaldırdık. Bizim getirdiğimiz OHAL ise terör odaklı. Seçimden sonra OHAL’e ara verebiliriz. ‘Diktatör’ diyorlar varsın desinler. Biz teröristleri içeri aldık mı aldık. Batı’nın bana ‘diktatör’ demesi umurumda değil. Eğer acırsak acınacak hale geliriz.



Menbiç konusu: Türkiye bu konuda ciddi bir diplomasi sürdürüyor. Zeytinlik operasyonu yapacaktık ama Obama bizi oyaladı. Anlaşamayınca ABD ile yolları ayırdık. Şimdi ‘silahları toplayacağız’ diyorlar ne kadar samimiler göreceğiz. Süreler verildi. Fırat’ın doğusuna çekerse biz de inanacağız.

ABD’den F-35 alımı: Biz bu uçakların alımı için 800 milyon dolar ödeme yaptık. Buna rağmen vermezlerse uluslararası anlaşmalar var. Gerektiğinde S-400’leri de kullanacağız. S-400’lerde ortak üretim yapma arzusundayız. Rusya da bu talebimize olumlu yaklaştı.



Kandil operasyonu: Kandil’de kimsenin olmadığını söylerken neye dayanıyorlar? Bugün birlikte miting yaptıkları kimseler mi söylüyor. Bir gece ansızın Kandil’e de girebiliriz. Tahran ve Bağdat’la sürekli görüşüyoruz.



Batı’nın tavrı: Avusturya’nın yaptığı ahlaksızlığın daniskası. Bizim mabetlerimizi kapatırsa bunun karşılığı olur. AB müktesebatına aykırı bir kararı nasıl alırsın? Tavrımızı göstermezsek Türkiye’nin varlığı tartışılır. Bu topraklarda bir Türkiye var.