Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Biz Türkiye’yi nasıl daha fazla büyüteceğimizi anlatıyoruz. Ötekiler bol bol ‘geyik muhabbeti’ yapıyor. Emin olun biz olmasak kürsüde söyleyecek söz... Biz de arada bir latife olsun diye onlara takılmıyor değiliz” dedi.

Eskişehir Vilayet Meydanı’nda halka seslenen Erdoğan, Muharrem İnce’nin Diyarbakır mitingini hatırlattı ve şunları kaydetti:

“İstihbarattan aldığım bilgi ne biliyor musunuz? Bu mitinge katılanların neredeyse tamamına yakını HDP’li. Bay Kemal’de Hakkari’ye gitmişti bir tane Türk bayrağı yoktu. Ama şimdi ders almışlar. Bunlar böyle. Kimlerle beraber oturup kalktıkları ortada. Söyle bana arkadaşını, söyleyeyim sana kim olduğunu. Daha da somutlaştıracak olursak mesela FETÖ ile mücadele ve bu ihanet çetesinin elebaşının ülkemize iadesi hakkında ne düşünüyor? İsterseniz bu soruya cevap vermek için Amerika’dan telefonla yardım da alabilir. Gerçi geçtiğimiz günlerde telefonla ona bir şeyler fısıldamışlar. Bunun üzerine biz de Amerika’ya gönderdiğimiz belgeleri inceleme izni vermiştik. CHP incelemesini tamamlayıp raporunu sunmuş. Bizzat bu partinin genel başkanı ‘bu belgelere göre FETÖ elebaşının iade edilmesi lazım’ diyor. Ee Bay Muharrem. Şimdi buna da cevap ver bakalım. Bunlar kimden yana olduklarının farkında değil. Bunlar kayış attılar. Buna da cevap ver bakalım Bay Muharrem. Belki bu arada Selahattin Demirtaş’da Edirne’de neler konuştuğunu anlatır, onları da öğreniriz. Dünya Erdoğan’ın ne düşündüğünü çok iyi biliyor. One minute diyen Erdoğan’ı biliyor. Dünya 5’ten büyüktür diyen Erdoğan’ı biliyor. Bunların böyle bir derdi yok.

Ben yerli marka otomobil diyorum. ‘Erdoğan 20 yıl geriden geliyor’ diyor. Bay Muharrem, sana bir şey söyleyeyim; dünyada şu an bir numara Tesla... Elon, beni gelip ziyaret ediyor. Ne diye ziyaret ediyor, gerekirse ortaklaşa da böyle bir yatırıma girebilir miyiz? Adam işini biliyor. Bu işlerin kiminle yapılacağını da biliyor. Bay Muharrem, herhâlde seni gelip ziyaret edecek hâli yok.

Millet kıraathaneleri dedim. Adam millet kıraathanelerinden rahatsız oldu. Ne dedi, ‘kıraathane için kumarhane dedi. Ben kıraathaneden bahsediyorum. Ne demek kıraathane? Kıraathane okuma evidir. Bunu beğenmemiş Bay Kemal, Bay Muharrem de beğenmemiş.

Bizim bu 146 projemizden sadece biri olan millet kıraathanelerinin içindeki keklere takılmışlar. Onun peşinden gidiyor. Asıl kek, işte bunlara denir. Onun için ben diyorum ki artık bu kadar geyik yeter.

Fakat Bay Muharrem’e de fazla yüklemeyelim, zaten partisinde girdiği bütün yarışları kaybetmiş. Genel Başkanı Türkiye genelinde girdiği bütün seçimleri kaybetmiş, bu da parti içinde ki seçimleri kaybetmiş.

BU PARAYA BU HİZMET DÜNYADA YOK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapımı başından bu yana muhalefet tarafından eleştiri konusu olan 3. havalimanı ile ilgili de şunları kaydetti: “Yeni havalimanımız daha açılmadan bereketinin haberleri geldi. THY şimdi de Hong Kong’da milyar dolarlık anlaşmalar imzalıyor. Pek çok uluslararası şirket yeni havalimanımızla birlikte İstanbul’u küresel operasyon merkezleri arasına almaya hazırlanıyor. Sağlıkta zaten bölgesel bir marka hâline gelmiştik. Şimdi küresel bir marka olma yolunda ilerliyoruz. Ülkemizdeki standartlarda ve fiyatlarda sağlık hizmetini dünyanın hiçbir yerinde bulmak mümkün değil. Bu hizmetler sosyal güvenlik şemsiyesi altındaki kendi vatandaşlarımıza zaten veriyoruz. Fakat Bay Kemal gençlerimize bizim bunları ücretsiz verdiğimizden de haberi yok.”