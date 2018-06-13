Çavuşoğlu, Kral FM'de "Mehmet'in Gezegeni" adlı radyo programına konuk  oldu, güncel gelişmeleri değerlendirdi.Bakan Çavuşoğlu, FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün Almanya'da olduğu  iddiaları üzerine Alman muhatapları nezdinde temaslarda ve taleplerde  bulunduklarını belirterek, "Bu kişinin bulunup, tutuklanıp, bize iade edilmesini  istedik. Bu sebepten dolayı da Almanya tarafından bu duyumlardan sonra arama  kararı çıkartıldı. Fakat bu arama kararından sonra resmi makamlar tarafından  henüz herhangi bir yerde olduğu tespit edilmedi. Bazı bilgi ve duyumlar üzerine çalışmalar da yaptılar." diye konuştu.

Öksüz ve diğer FETÖ mensuplarının ya da Türkiye'nin aradığı diğer  kişilerin kendilerine ilişkin duyumlar ortaya atıldığında hemen yer  değiştirdiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, "Bildiğiniz gibi, Salih Müslüm'ün  yakalanıp bize iade edilme çalışmaları başladıktan sonra o da sürekli yer değiştiriyor. Herhangi bir ülkede sürekli kalmıyor." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, Öksüz ile ilgili sürecin takip edildiğini, her ihbarın  ciddiye alındığını ve Alman makamlara bilgi verildiğini aktardı.

Almanya'yı bu süreçte samimi bulmak için bazı nedenler olduğunu  belirten Çavuşoğlu, "Son bir yıl içinde bazı adımlar atmaya başladılar PKK'ya  yönelik. Onlar da bu PKK tehdidini görüyor. PKK tehdidini gören siyasetçilerin  sayısı artmaya başladı. İşin peşini bırakmamız lazım. Bulunduğu, yakalandığı  taktirde iade konusunda da neler yapmamız gerektiğini, neler yapılacağını  Almanlarla da değişik düzeylerde görüşüyoruz." dedi.

"ABD FETÖ ELEBAŞI GÜLEN'İ VERMELİYDİ"

Bakan Çavuşoğlu, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah  Gülen'in iadesine yönelik sürece ilişkin bir soruya, ABD Dışişleri Bakanı Mike  Pompeo ile yaptığı son görüşmede, ABD'li mevkidaşının kendisine Türkiye'nin  taleplerini çok ciddiye aldıklarını ve FBI'ın konuya ilişkin bir "kapsamlı ve  ciddi bir soruşturma" yürüttüğünü söylediğini anlattı.

Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Ben de 'bırak kapsamlı, ciddi bir soruşturmayı, basit bir  soruşturmada bile FETÖ'nün ABD'de de yaptıkları, usulsüzlükleri, vergi ve vize  kaçakçılığı, charter okullarını nasıl suiistimal ettikleri zaten açıkça ortaya  çıkar' dedim. Özellikle de mali konularda biz size yardımcı oluruz dedik. Orada  MASAK müşavirimizin olduğunu söyledik. Bugüne kadar ABD'nin (FETÖ elebaşı Gülen)  vermesi lazımdı. İlişkilerimizin bozulmasına sebep olan ABD'nin yanlışlarından  bir tanesi de FETÖ elebaşını bize vermemesiydi. İkinci sebep de biliyorsunuz  YPG'ye olan destekti."

Bakan Çavuşoğlu, bugüne kadar yurt dışında yürütülen FETÖ  operasyonları kapsamında şu ana kadar yaklaşık 100 FETÖ elebaşının Türkiye'ye  getirildiğini belirtti.

"MUHALEFET, MİLLİ MESELELERİ SİYASETE ALET EDİYOR"

Çavuşoğlu, "Muhalefet Kandil'e yönelik operasyonu seçim malzemesi  olarak kullandığınızı iddia ediyor. Değerlendirmeniz nedir? " şeklindeki soruya,  "Muhalefet maalesef milli meseleleri bile, güvenlik meselelerini bile siyasete  alet ediyor, esas onlar kullanıyor." yanıtını verdi.

Kandil operasyonunun gerekli olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Bu  teröristleri bertaraf etmek önemli mi değil mi? Ben Afrin Operasyonu'nu  başlattığımda Türkiye'de seçim kararı mı vardı? Veya Fırat Kalkanı Operasyonu'nu  başlattığım zaman Türkiye'de bir seçim mi vardı? Karşı tarafta tehdit varsa,  'efendim seçimi bekleyelim ' diyorlarsa onu da açıkça söylesinler." diye konuştu.

Operasyonların son terörist etkisiz hale gelinceye kadar süreceğine  dikkati çeken Çavuşoğlu, operasyonların ne zaman sona ereceğine dair net bir  takvimin belirlenemeyeceğini, ancak son ana yaklaşıldığında bu bilgilerin  paylaşılabileceğini dile getirdi.

TÜRKİYE İLE ABD ARASINDA MUTABIK KALINAN "MÜNBİÇ YOL HARİTASI"

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye ile ABD arasında mutabık kalınan "Münbiç yol  haritası" kapsamında kendisine yöneltilen, "ABD, YPG/PYD'den verdikleri silahları  geri alacaklarına dair bir taahhütte bulundu mu?" sorusuna, şu yanıtı verdi:

"Elbette. Bu yol haritasına göre Münbiç'ten YPG'liler çekilecek ve  çekilirken de silahlarını alacaklar. Bu yöntem, bu yol haritası diğer şehirlerde  de uygulandığı zaman buralardan YPG'lileri çıkarırken ABD bu silahları geri  alabilir. Bize verdikleri sözlerden bir tanesi de 'seri numaraları aldık, bunları  geri alacağız' yönündeydi. Almaları gerekiyor. Ama Münbiç'ten YPG çıkartılırken  ABD, bu verdikleri silahları bunlardan geri alacak ve daha sonra buraları biz  birlikte istikrara kavuşturacağız. Devriye görevini, yeni güvenlik birimleri  oluşuncaya kadar Türkiye ve ABD yapacak. Bizim askerlerimiz yapacak."

Çavuşoğlu, yol haritasının güvene dayalı, başarılı bir şekilde  uygulanması halinde Türkiye- ABD ilişkilerin normalleşmesi için önemli bir adım  olabileceğini vurguladı.

"KKTC'NİN HAKKINI KİMSEYE YEDİRMEYİZ"

Yunanistan ile ilişkiler, adalar ve Ege konusuna ilişkin son durumu  değerlendiren Çavuşoğlu, adalar konusunda manipülasyon yapıldığını belirterek,  "Sadece bizim dönemimizde değil, Kardak krizinden sonra adaların hukuki, fiili  statüsünde hiçbir değişiklik olmamıştır. Biz buna müsaade etmeyiz. Bir araştırma  konusunda bile Türkiye'nin izni olmadan buradan bir kuş bile uçamaz. Bir kaya  parçası bile verilmemiştir." dedi.

Ege ve Kıbrıs konusunda da hiçbir zaman taviz verilmeyeceğini ve KKTC  ile Kıbrıs Türk halkının haklarının sonuna kadar savunulacağını vurgulayan  Çavuşoğlu, "Kıbrıs etrafında şimdi biz de sondajlara başlıyoruz. Artık  Türkiye'nin sondaj gemisi var. Türkiye'nin kapasitesi büyük. Geçmiş aylarda  biliyorsunuz bazı sondajları, İtalyanlar dahil engelledik. Ama biz de bu bölgede  sondaj yapıyoruz. Ekonomik çıkarlar bakımından da doğalgaz, petrol, Kıbrıs'ın  etrafındaki zenginlikler bakımından da KKTC'nin ve Kıbrıs Türk halkının hakkını  kimseye yedirmeyiz." ifadesini kullandı.

"ARTIK AB İLE BU VİZELERİ KALDIRMAMIZ LAZIM"

Çavuşoğlu, AB ile ilişkiler ve vize serbestisi konularına ilişkin,  Türkiye'nin bugüne kadar 74 ülkeyle vizeyi kaldırdıklarını, bu ülkelere en son  olarak Özbekistan'ın eklendiğini söyledi.

Türkiye- AB arasında vize müzakerelerinin devam ettiğini anımsatan  Çavuşoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"En son 7 kriterle ilgili biz yaptıklarımızı anlattık. Onlar şimdi bir  çalışma yaptılar ve alt grupta görüşmeler devam ediyor. Seçimden sonra AB  yetkilileriyle, Timmermans ve diğer yetkililerle bizzat görüşeceğiz. Artık bu  vizeleri kaldırmamız lazım. Bu ciddi bir haksızlıktır Türkiye'ye."

Bakan Çavuşoğlu, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim  Jong-un arasında Singapur'da yapılan zirveye ilişkin bir soru üzerine de bu  yakınlaşmanın tüm dünya için önemli olduğunu kaydetti.