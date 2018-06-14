Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye siyasetinde bugüne kadar görülmeyen bir seçim döneminin yaşandığına işaret eden Yıldırım, şöyle konuştu:

“Dünyanın her yerinde seçime giren partiler, adaylar milletin önüne çıkıp yapacaklarını anlatırlar, iktidarları ‘neden şunu yapmadın, neden bun yapmadın’ diye eleştirirler. Ama bizim muhalefet adayları evlere şenlik. Muhalefet bizi yaptıklarımızla suçluyor. ‘Niye yol yaptınız, niye havalimanı yapıyorsunuz, niye şehir hastanesi yapıyorsunuz, niye okul yapıyorsunuz, niye TOKİ yapıyorsunuz.’ Herhalde siyasette dünyada ilk defa böyle bir şey yaşanıyor. Bir iktidar yatırım yapmakla, hizmet yapmakla suçlanır mı? Bu ülkenin muhalefeti maalesef böyle acınası bir durumda. Bunların haline gülsek mi, ağlasak mı, yoksa ‘boşver’ diyip geçsek mi? ‘Boşver’ diyip geçelim. Köprü yaptık, ‘ne gerek var yıkarız’ diyorlar. Hızlı tren yaptık, ‘bu göçü artırır’ diyorlar. ‘Yerli araba yapalım’ diyoruz, ‘yerli araba yapmak ilkelliktir’ diyorlar. ‘Külliyeyi, milletin evini yıkacağız’ diyorlar.”