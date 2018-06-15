Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “İnşallah şu seçimi atlatalım. Adaylık şartları arasına sadece hükümlü olmayı değil, tutukluluğu da koyacağız. Niye? Tutuklu olan da aday olamaz. Burası yol geçen hanı mı?” dedi.

Yalova’da halka seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ı ziyaretine değindi.



HDP DESTEĞİYLE MİTİNG YAPTI

İnce için “Bu milletvekilinin, Yalova’ya bir hayrı dokunmamış olsa da yaptığı başka işler var.” diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

“Mesela, Edirne’de cezaevi ziyareti yapıyor. Kimi ziyaret ediyor? PKK terör örgütünün arkasında olduğu malum siyasi partinin genel başkanı sözde, onu ziyaret ediyor. Şu hâle bak. Benim millî, yerli, inançlı Yalovalı kardeşim böyle birisini asla desteklemez. ‘Bırakın’ diyor, ‘Çıksın’ diyor. Zaten sizin, özellikle bu ülkede vatanseverlik diye bir derdiniz yok. Hakkâri’de Bay Kemal, bir tane Türk bayrağı olmadan miting yaptı. Şimdi, Bay Muharrem de Diyarbakır’da malum partinin desteğiyle ne yaptı? Miting yaptı ama biz, bayrağımızla, parti bayrağıyla beraber yapıyoruz. On binlerle beraber yapıyoruz. Kardeşlerim, bu kişi 6-8 Ekim tarihlerinde, Diyarbakır’da, ‘Dökülün sokaklara’ demek suretiyle orada 53 Kürt kardeşimizin ölmesine neden olan kişi değil mi? Sen bunu nasıl gider ziyaret edersin? Sen nasıl bir insansın? Bunlar, katillerle beraber. Bunlar bu ülkede teröristlerle beraber.

Nasıl olur da böyle biri cumhurbaşkanı adayı olur. Böyle bir adalet olur mu? Zaten bunun da gözden geçirilmesi lazım. İnşallah şu seçimi atlatalım. Adaylık şartları arasına sadece hükümlü olmayı değil, tutukluluğu da koyacağız. Niye? Tutuklu olan da aday olamaz. Burası yol geçen hanı mı?

Geçen gün Diyarbakır’a gitti. Kendisini karşılayan kalabalığın tamamına yakını Edirne Cezaevi’ndeki adamın taraftarları. Israrla Edirne Cezaevi’ndeki kişiyi hapisten çıkartmaya çalışıyor. Herhalde yeni 6-8 Ekim olaylarını beraberce tahrik etmeyi, ülkemizin altını üstüne getirmeyi planlıyorlar. Yok öyle yağma, geç o işi geç. Biz bu ülkede Gezileri de gördük Gezicileri de gördük. 15 Temmuz’u da gördük. Ne oldu? FETO’yu bitirdik mi? Bitiriyor muyuz? Bu ülkeden kaçacaklar başka çaresi yok. Bunların inlerine gireceğiz, inlerine. İşte bakın Afrin’de 4 bin 600 civarında teröristi etkisiz hale getirdik. Cerablus, 3 bine yakın ve FETO’cular kaçıp gidiyor.”



ZATEN BİRBİRLERİNE GİRMİŞLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin kendi arasında da problemler yaşadığını aktararak, “Bunlar zaten kendi aralarında da birbirine girmişler. Tabii kendi partisinde kazanamadı. Hep kaybetti. Öyle mi? Şimdi de buna girdi. Şimdi kendisi genel başkanına bir şeyler söylüyor. Tamam da sen kendin ne yapacaksın, bu hırs nedir? Bunun sebebini biz anlayamıyoruz. Kendi genel başkanına o kadar ağır ifadelerle yükleniyor.” ifadelerini kullandı.

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin kendi parti yönetimi hakkındaki değerlendirmelerinin yer aldığı görüntüleri izleten Erdoğan, “Ne diyeyim ben daha, bir şey söylemeye gerek var mı? Ben inanıyorum ki benim Yalovalı kardeşlerim de gereğini yapacak. Şimdi ben de kendisini yine söylüyorum. 24 Haziran’da birinci çıkamazsan siyasi hayatını bitirecek misin? Var mısın? Diyemez. İşte bu hırs. Bu hırs hepsini bitirecek. AK Parti bu yola evelallah farklı bir şekilde devam edecek.” dedi.

Erdoğan, kalan son günlerde seçmenlerden kapı kapı dolaşmalarını, bu işi bitirmelerini istedi.

ERDOĞAN: YALOVA İÇİN NE YAPTIN?

‘Birinci köprüyü Demirel yaptı, ikinciyi Turgut Bey yaptı, üçüncüyü de Erdoğan yaptı, dördüncüyü de ben yaparım’ diyor. Yap. Nereye yapacaksın? Adres veremiyor. Niye? Adam dersini çalışmamış. Bu bir heyecan işi. Bu aşk ister, aşk. Arkadaş iş yapacaksın iş. Öyle durup dururken bu iş olmuyor.

Yalova’ya yat limanı kazandırdık, Armutlu iskelesini onardık, balıkçı barınağı yaptık, içme suyu problemini çözdük, Yalovalı çiftçilere son 16 yılda 50 milyon lira tarımsal destek verdik, 2002’den bugüne, toplam 21 bin Yalovalı vatandaşımızı, İŞKUR aracılığıyla iş sahibi yaptık. Yalova’ya 16 yılda verdiğimiz 338 milyon lira tutarındaki teşviklerden 189 bin işveren ve sigortalımız faydalandı. Yalova’ya 6 organize sanayi bölgesi, 3 de AR-GE merkezi kurduk.

Yalova’nın bir milletvekili var ve şu anda cumhurbaşkanı adayı... Bu kişi dört dönemdir Yalova milletvekili. Partisinde Grup Başkanvekilliği yaptı. Genel Başkan adayı da oldu. Peki bu kişinin Yalova’ya kazandırdığı herhangi bir hizmeti biliyor musunuz? Şehrimize bugüne kadar yapılan eserlerin hepsinin altında kimin imzası var? Benim var, AK Parti’nin var. Peki bundan sonra yaparsa kim yapar? AK Parti yapar.”