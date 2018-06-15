Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Binali Yıldırım, 13 milyon vatandaşı ilgilendiren imar problemini çözecek imar barış yasası yürürlüğe koyduklarını belirterek “Şu anda talepler toplanıyor, bugüne kadar 2 milyonun üzerinde müracaat oldu. Toplam 13 milyon bekliyoruz. Böylece ister köyde, ister kasabada, ister şehirde, nerede olursa olsun sorunlar bir bir çözülecek ve artık vatandaşla devlet kavgalı olmaktan çıkacak.” dedi.

Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında Sultanbeyli’deki Kent Meydanı’nda halka seslendi.

Yıldırım, yüksek hızlı tren, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Marmaray ve Avrasya Tüneli’nin yapıldığını, 3. havalimanının inşasının devam ettiğini hatırlatarak, şöyle devam etti: “Yalova’ya gideceksiniz. Muharrem İnce, eskiden Körfez’i dolana dolana gidiyordu, dolandıkça başı dolanıyordu. Şimdi Muharrem İnce, bizim yaptıklarımıza karşı çıkıyor diyor ki; ‘Köprü pahalı’ Kardeşim en pahalı hizmet olmayan hizmettir. Köprü olmazsa ne yapacaksın. 3 saatte Yalova’ya gideceksin. Şimdi Yalova’dan atlıyorsun AK Parti’nin yaptırdığı köprüden geçiyorsun Sultanbeyli’ye 40 dakikada geliyorsun. Kullanırken ses yok, siyaset yaparken, ‘Pahalı, niye yaptınız, niye ettiniz?’ Olur mu böyle bir şey.”

Başbakan Yıldırım, Türkiye’de, Türkiye üzerinden bir oyun oynandığını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bazı emperyalistler, Türkiye’nin güneyinde bir terör devleti kurmak istiyorlar, bunu da Kürt kardeşlerimizin kanı üzerinden yapmak istiyorlar. Burada açıkça söylüyorum. Kürtler, Türkler, Lazlar, Çerkezler, Romanlar da 72 millet, biz bin yıldır beraber yaşadık. Bir olduk, savaşlarda yurdumuzu beraber savunduk. Barışta beraber kucaklaştık. Bizi birbirimize düşürebilirler mi? O halde bırakın. Size mi kaldı Kürtlere devlet kurmak. Kürtlerin devleti var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’dir. Onun için Kürt kardeşlerim bu oyunlara lütfen gelmeyin. Nasıl Afrin’de kafalarını ezdiysek, nasıl Fırat Kalkanı’nda aynı şeyi yaptıysak, şimdi de Kandil’i de başlarına yıkacağız.”

Başbakan Yıldırım daha sonra Sancaktepe’de kanaat önderleri ve STK temsilcileriyle buluştu. Yıldırım, 15 Temmuz darbe girişiminin kilit isimlerinden firari Adil Öksüz’ün kayınbiraderi Abdulhadi Yıldırım’ın ABD bayrağı öpmesine ilişkin olarak, “Milleti dinle, imanla aldatmaya çalışan FETÖ’cüler, şimdi Amerikan bayrağını öpüyorlar. Bunların gerçek kimliği ortaya çıktı. Kiliselerden medet umuyorlar” ifadelerini kullandı.