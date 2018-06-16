Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yıldırım daha sonra, Hakkari’nin Çukurca ilçesinde şehit olan Onbaşı Abdusselam Halat için Şanlıurfa Şehitlik Camii’nde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Yıldırım burada yaptığı açıklamada “Şehidimizin kanı asla yerde kalmayacaktır. Böyle mübarek bir günde bir bayram sevincini yasa boğan bu alçaklara dünyayı dar etmek bizim boynumuzun borcudur” dedi.

Başbakan Yıldırım, Suruç’taki saldırıda ağabeyini kaybeden AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’a da taziye ziyaretinde bulundu. Yıldırım, şunları söyledi: “Bu olay bütün boyutlarıyla araştırılacak. Tesadüfen gelişen bir olay olduğu izlenimini vermiyor. Dolayısıyla olaya karışanlardan, ölenlerden bazılarının geçmişte KCK/PKK sicilleri emniyette mevcut, bütün bunlar değerlendirilecek, sonunda mesele gün yüzüne çıkacaktır. Benim Suruç’ta ve bölgede yaşayan tüm vatandaşlardan özellikle istirhamım bu hassas günde tahriklere asla itibar etmemeleridir. Zaten gergin bir ortam var, başka tatsız hadiselerin yaşanmaması için azami gayret göstermeliyiz.”



MUNZUR’A HES İPTAL

Başbakan Binali Yıldırım, Tunceli mitinginde yaptığı konuşmada da şunları kaydetti: Bu topraklarda bir daha katiyen Dersim yaşanmasına izin vermeyeceğiz. Alevi, Sünni, Türk, Kürt, hepimiz bu ülkenin sahibiyiz. Tek bir insanımızı dahi terör örgütlerine kaptıramayız, feda edemeyiz. Munzur Çayı'na HES Projesi’ni, geçen sene geldiğimde söz verdim, bunu durdurdum. Yapılmıyor. Bundan sonra da buranın doğal güzelliğinin bozulmaması için bu projeyi hayata geçirmeyeceğiz.