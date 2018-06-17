Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Soylu, oradaki olayın ne olduğunun apaçık ortada olduğunu dile getirerek şunları söyledi: Görüntüleri de izledim. Milletvekilimiz esnaf ziyaretine giriyor. Bu ziyarete girdiği zaman şiddetli bir tepkiyle karşılaşıyor. Şiddetli tepkiden sonra hiçbir reaksiyon göstermeden dükkândan çıkmak için gayret gösterirken hemen arkasındaki arkadaşa yumrukla saldırmaya başlıyorlar. Oradaki kişi açık bir şekilde ‘Ben PKK’lıyım sen hangi yüzle buraya geliyorsun.’ diyor. Elbette ki ondan sonra bu olaylar bu hâli alıyor. Soylu, muhalefetin yaşananlardaki tutumunu eleştirerek “Burada açık ve net söylüyorum. Şanlıurfa’daki, Suruç’taki olayın sebebi ve müsebbibi Muharrem İnce’dir. Çok nettir. Bunlara bu şımarıklığı veren İnce’dir. Hiç kimse kusura bakmasın. Başka bir olaya daha tanıklık ettim. Havalimanında CHP’nin yetkililerini gördüm. Olayı araştırmaya gelmişler. Kimin adına? HDP’nin adına olayı araştırmaya gelmişler. PKK’nın adına olayı araştırmaya gelmişler. Yazıklar olsun” değerlendirmesini yaptı.