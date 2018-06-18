Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul dün tarihî bir güne ev sahipliği yaptı. İstanbullular yoğun sağanak yağışa aldırmadan Yenikapı’da yapılan AK Parti mitingine aktı. Meydanı dolduran yüzbinlerce kişi 24 Haziran’da AK Parti ile “devam”ın işaretini verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan büyük coşkuyla karşılandı.

EN BABA MİTİNG

Kendisini bekleyenlerin Ramazan Bayramını tebrik eden Erdoğan, sözlerine “Bu mübarek günde Rabbimden bize 24 Haziran akşamı bir bayram daha yaşatmasını niyaz ediyorum” diye başladı. Cumhurbaşkanı 1 saat 20 dakika süren konuşmasında “Bugün babalar günü. Böyle bir günde biz de en baba mitingimizi İstanbul’da yapıyoruz. Maşallah İstanbul kararını verdi. 24 Haziran demokrasi bayramımız şimdiden hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

KÖR MÜSÜN MUHARREM?

Belediye başkanlığından bu yana mega şehirde yaptığı icraatları anlatan Erdoğan, sert sözlerle CHP’yi eleştirdi.

“Maaş ödemelerini dahi güçlükle yapabilen bir ülkeden, memurunu enflasyona ezdirmeyen bir ülkeye biz getirdik. Nasıl 4,5 yılda İstanbul’u yeniden yaşanabilir bir şehir haline getirdiysek, ülkemizi de 16 senede yepyeni bir çehreye kavuşturduk” diyen Erdoğan, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’ye “Ben yaptıklarımızı konuşuyorum, hayal üretmiyorum. Bay Muharrem yolsuzluklardan bahsediyorsun haddini bil. İstanbul’a hem yatırımlar yaptık hem borç ödedik. Sen bizim yatırımlarımıza kör müsün. Adam tam kör” diye yüklendi.

Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti: Muharrem İnce kalkmış din eğitimi, din hürriyeti üzerine ahkam kesiyor, çok enteresan. Daha dün kamuda çalışan personelin kılık kıyafetiyle ilgili AK Parti ile MHP’nin 411 oyla Meclis’ten geçirdiği düzenlemeyi genel başkanıyla birlikte Anayasa Mahkemesi’ne götürüp iptal ettiren sen değil misin bay Muharrem? Siz ne zamandan beri tereciye tere satmaya başladınız. Dürüst olun dürüst. Daha düne kadar imam hatiplere de diğer okullarda verilen din derslerine karşı çıkan siz değil misiniz? Arşivlerde bu seçimlere kadar senin camide namaz kılarken çekilmiş tek bir resmin var mı? Şimdi camiden çıkmıyorsun. Bunlar ucuz oyunlar Muharrem. Ana dilde eğitimden bahsediyorsun. Bunları biz getirdik. Kimi aldatıyorsun?

VİZYONLARI KEK KADAR

Kıraathane projesine “kek projesi” diye kulp takan muhalefete cevap veren Cumhurbaşkanı, “Bunların kek olduğunu biliyorduk ama 3,5 kuruşluk keke tamah edeceklerine ihtimal vermiyorduk. Bunların vizyonu kek kadar” dedi.

İstanbul'da 30 yeşil alan ve 5 büyük millet bahçesini hayata geçireceklerini söyleyen Erdoğan, “Havalimanımız dünyanın ilk üçü içinde olacak" dedi ve "Bay Muharrem, senin havsalan böyle bir havalimanını alır mı?” diye sordu.

BATI SEÇİMİ BEKLİYOR

Erdoğan, Adalar’daki atlara yapılan zulmü de bitireceklerinin müjdesini verdi. Cumhurbaşkanı “O atları, faytonların boyunduruğundan kurtarıp özgürlüklerine kavuşturmak için bir çalışma yürütüyoruz” dedi.

Erdoğan, “Batı 24 Haziran’a bakıyor. Erdoğan nasıl çökecek. Batı’ya da gerekli dersi vermeye hazır mıyız?” diye sordu.

YAPTIKLARIMIZ, YAPACAKLARIMIZIN TEMİNATI

Mitingde söz alan Başbakan Binali Yıldırım muhalefetin yalan ve iftira siyaseti yaptığını belirterek, “AK Parti’nin Türkiye’nin her köşesinde hizmeti var. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Adamlar nereye gidiyorsa yıkımdan bahsediyorlar, ağızlarından bir hayır kelime çıkmıyor” dedi.

NOTLAR

- Güvenlik noktalarından alana girenlere yağmurluk, Türk bayrağı ve AK Parti bayrağı dağıtıldı.

- Sağlık görevlileri sedyelerle beklerken, alan dışında çok sayıda ambulans hazır tutuldu.

- Vatandaşların ihtiyaçları için çok sayıda seyyar mescit ve tuvalet de alana kuruldu.

- Miting meydanı izdiham yaşanmaması için bariyerlerle kısım kısım ayrıldı.

- Miting nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı, Marmaray, metro, otobüs ile deniz ulaşımında seferler artırıldı. Kazlıçeşme metro istasyonundan miting alanına ulaşım için servis otobüsleri de konuldu.

- Miting alanında yaklaşık 20 bin emniyet personeli görev yaptı.

- Mitingde 5 polis helikopteri, 6 deniz botu, 141 TOMA ve zırhlı araç yer alırken, polis helikopteri de havadan denetim gerçekleştirdi.

- PKK ve radikal terör örgütleri alanında uzmanlaşmış ekipler, önemli noktalarda sivil olarak tedbir aldı, şüpheli kişiler üzerinde profilleme ve risk analizi çalışmaları yaptı.

"BUGÜN BİR MİLLÎ ŞUURLA BURADAYIM"

Mitinge katılan eski Başbakanlardan Tansu Çiller, bugün iki bayramı birden idrak ettiklerini belirterek, “Herkes bir söz söyler ama son sözü millet söyleyecektir. Bugün bir milli şuurla buradayım” dedi. Tansu Çiller, Türkiye’nin önünde çok acil çözüm bekleyen meselelerin olduğunu belirterek, “Bu ittifakların bir bölümünün çok parçalı olduğunu görüyorum. Burada 4 veya 5 ortaklıktan müteşekkil bir ittifak ortaya çıkmakta. Bunların uyum sağlaması imkansız. Belki 6. bir ortağı meclise götürecekler. Koalisyonların tabiatında çok acil çözümlere cevap verme refleksi zayıftır. Bu nedenle bugün bir milli şuurla buradayım ve bunu milletime ifade etmeyi bir borç bildim, milletimle paylaşmayı bir borç bildim” dedi.Çiller, “Siyasete dönmeyi düşünüyor musunuz?” sorusuna, “Ben bugün sadece milli bir şuurla buradayım” cevabını verdi.