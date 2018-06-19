Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türkiye Gazetesi Yazı İşleri Toplantısı'na katıldı. Toplantıda önemli açıklamalarda bulunan Bakan Özlü, yeni bir yatırım fonu oluşturduklarını ve sanayide bir sıçrama hedeflediklerini belirtti.

“Ölüm vadesini aştıracak, aşmasını sağlayacak olan bir fon oluşturduk”

Yatırım fonu oluşturduklarını söyleyen Bakan Özlü: “Bundan bir kaç gün önce hazine müsteşarlığından sorumlu başbakan yardımcımızla birlikte bir protokol imzaladık. Bu aslında son 2 yıldır yapmakta olduğumuz bir çalışmanın sonucuydu. Türkiye'de hani hep duyarsınız ya bir araştırmacı bir çalışma yapmış ortaya teknolojik bir ürün çıkmış. Fakat bunu ticarileştiremiyor. Bunu pazara süremiyor. Genelde bu ürün değer zincirinde araştırma, geliştirme, tasarlama, piyasaya sürme. Genelde bu pazara girişte hep sıkıntı olur ve birçok araştırma geliştirme sonucu ortaya çıkan ürün pazara girmeden kaybolur. Buna ölüm vadesi diyorlar. Bu vadeyi aştıracak, aşmasını sağlayacak olan bir fon oluşturduk. Bunu belkide ilk defa burada paylaşıyorum. Bu bir yatırım fonu. Teknolojik girişimlerin pazarda pay elde etmesi pazara girebilmesi için küçük şirketlere ortak olacak olan yatırım fonlarının fonu. Bu ilk aşamada hazine müsteşarlığı ile TÜBİTAK arasında imzaladığımız sözleşmede toplam büyüklüğü ilk aşamada 500 milyon lira olacak. Bunu önümüzdeki 5 yıl içerinde 10 milyar liraya çıkarıcağız” şeklinde konuştu.

“Biz yükte ağır pahada hafif ürünler satıyoruz”

Fonu yapmalarındaki amacı anlatan Bakan Özlü,“Bundaki amacımız; TÜBİTAK tarafından yüksek teknolojili faaliyetlere erken aşamada 2 milyon lira ile 20 milyon lira arasında hibe desteği yapacağız. İkincisi yine hazine müsteşarlığınca mevcut fonlara yüzde 30 yeni kurulacak olan fonlara da yüzde 50 oranında doğrudan katkı sağlanacak. Yine son 5 yılda Ar- Ge desteği almış olma şartı var. 7 yıl ve 6 faaliyete olan girişimciler bu destekten faydalanacak. Bunu çok önemsiyoruz. Bizim ihracatımız içerinde ve imalat sanayimizin cirosu içerisinde yüksek teknolojili ürünlerin payı çok düşük. Yani yüzde 3.8 , dördün altında. Bu oran Kore'de yüzde 27. Biz yükte ağır pahada hafif ürünler satıyoruz. Sanayimizde yapısal bir dönüşüm gerekiyor. Sanayimizin yüksek teknolojiye geçmesi gerekiyor” diye konuştu.

“Türkiye'nin odaklanması lazım”

Türkiye'nin odaklanması gerektiğine vurgu yapan Bakan Faruk Özlü, “Biz geçen 1.5 yıl içinde bir çalışma yaptık. Soru şuydu: Türkiye'sinin sanayisinin toplam bir cirosu var. Türkiye'nin bir sanayisi var bunun yanına bir sanayi daha nasıl koyarız. Hangi projeleri yaparsak bunu ikiye katlarız. Soru buydu. Bununda iki sonucu var. Türkiye'nin mali kaynakları bu kadar çok değil. Türkiye'nin odaklanması lazım. İkincisi Türkiye'nin OSB ölçeğinin üstünde mega endüstri bölgeleri kurması gerekir. Sonucu çıktı. Mega endüstri bölgesi demek Singapur'da, Malezya'da, Çin'deki örnekleri gibi büyük ölçekli mülkiyetin sanayi parselin devlete ait olduğu, devletin bütün alt yapı imkanlarını hazırladığı sanayicinin sadece gelip kazmayı vurup ne çet raporu alma derdi var nede başka bir bürokratik işlem var. Sadece gelip fabrikasını kurup işe başlayacak” ifadelerini kullandı.

“Türk sanayisine bir sıçrama yaptırmayı hedefliyoruz”

“Türk sanayisine bir sıçrama yaptırmayı hedefliyoruz” diyen Bakan Özlü, “Türkiye'nin denizlere limanlara entegre olacak şekilde 5 mega endüstri bölgesi oluşturup Türk sanayisine bir sıçrama yaptırmayı hedefliyoruz. Bunun çalışmasını yaptık. Aynı zamanda odak sektörler bunlar da kimya, ilaç, makine ve teçhizat, otomotiv, elektronik ve gıda sanayi. 5 ana sanayi dalı. Biz iki dönemde Türk sanayisinin cirosunu dengeli bir senaryoyla 350 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Şuanda 147 milyar dolar. Bütün bu çalışmalarımızın hepsinin altında 1.5 yıllık bir çalışma vardır. Mesela İzmir teknoloji üstü. 1 yıldır çalışıyoruz. 800 firma olacak 40 bin çalışan olacak. Yaklaşık 20 milyar liralık bir ciro oluşturulacak olan bir merkezden bahsediyoruz” dedi.