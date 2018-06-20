Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van ve Adana’da düzenlenen mitinglerde vatandaşlara hitap etti. Van’da eski belediye yönetiminin terer örgütünün güdümünde olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

“Bu belediyenin, size doğru dürüst bir hizmeti oldu mu? Van depremi yaşandığında, bina yıkıntılarının altında Vanlı kardeşlerimizden önce, hatırlayın belediye kalmıştı. Ben o gece buradaydım, anında geldim. Biz hemen tüm kurumlarımızı seferber ederek âdeta Van'ı yeniden ayağa kaldırdık. Sadece depreme 16 milyar harcadık. Peki terör örgütünün yanaşmaları ne yaptı? Size hizmet etmek için kullanmaları gereken imkânları, paraları Kandil'e gönderdi.”

Erdoğan, bölgeye yapılan yatırımlara da dikkat çekerek şunları kaydetti:

“Dün bu ülkede insanlar kökenlerinden, inançlarından, meşreplerinden dolayı ayrımcılığa uğruyor, baskı görüyor, zulme maruz kalıyordu. Bugün böyle bir durum var mı? Ret ve inkar politikalarını, asimilasyonu biz kaldırdık. Bu ülkede hangi Kürt sadece Kürt olduğu için dışlanıyor? Asla. O benim kardeşim ve böyle bir baskıyı kabul etmemiz mümkün değil. Varsa böyle bir terbiyesizlik yapan, karşısında önce beni bulur, sonra hukukuyla, kolluk güçleriyle devletimizi bulur. Biz buyuz. Bu ülkede hangi mütedeyyin sadece dinî inancının gereklerini yerine getirdiği için dışlanıyor? Varsa böyle bir hadsiz, aynı şekilde beni ve devletimizi karşısında bulur. Bu ülkede kimin hayat biçimine karışılmış, kime 'Öte git' denmiş? Böyle bir durum da asla söz konusu değildir.”

"Bu ülkede hâlâ yasak olan tek bir şey var, o da terördür" diyen Erdoğan, "Hiç kimsenin ne pahasına olursa olsun, Türkiye'yi yeniden terör bataklığına geri döndürmesine izin vermeyeceğiz. Kandil’i bölücü terör örgütünün başına yıktık, yıkıyoruz, yıkmaya da devam edeceğiz. Suriye'de emperyal amaçları olan ülkelerin eteğinin altına girip kantonculuk oynayanlar, derslerini birer birer alıyor. Suriye halkına zulmederek kendilerine bir terör koridoru kurmaya kalkanlara dün Fırat Kalkanı'nda, bu yılın başında Afrin'de derslerini vermiştik. Şimdi de Münbiç'te veriyoruz" ifadesini kullandı.



MIZIKÇILIĞA BAŞLADILAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin adaylarına da şu eleştirileri yöneltti:

Bay Muharrem Niğde’ye geliyor, sırf Pensilvanya’yı incitmemek için şehit Halisdemir’in kabrine dahi uğrayamıyor, kabri başında dua edemiyor. Adaylardan biri çıkmış diyor ki ‘Bu şehir hastanelerini nasıl işleteceksiniz?’ Aman yarabbi, önce bu bayana sormak lazım, sen ne için çıktın bu yola? İşte biz işletiyoruz. Bunlar seçimlere birkaç gün kala artık sandığın rengi iyice belli olmaya başlayınca hemen çamura yatmanın hesabını yaparlar. Nedir o? ‘Hile olacak, hurda olacak, oylar çalınacak’ diyerek milletin iradesini yok saymaya çalışırlar. Sandıktan çıkamayacaklarını anlayınca mızıkçılık yapmaya başladılar.

YETKİYİ VERİN FAİZ TAMAM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana’da, Üretim ve İhracatta Adana Yıldızları Ödül Töreni’ndeki konuşmasında da şunları söyledi: 24 Haziran’da siz bu kardeşinize yetkiyi verin, ondan sonra bu faizle, şunla bunla nasıl uğraşılır göreceksiniz. Yeni dönemde yüksek teknoloji ve verimlilik artışıyla güçlendirilmiş bir ekonomik modele yöneliyoruz. Ancak bu şekilde gelişmekte olan ülke statüsünden, gelişmiş ülke statüsüne yükselebiliriz. Allah’ın izniyle bu ülke ayaklarına vurulmaya çalışılan hiçbir prangaya izin vermez. Yastık altında hâlâ döviz varsa TL’ye çevirelim.