Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir'de "Doğu ve Güneydoğu Buluşması"nda konuşan Başbakan Yıldırım, seçim yaklaşırken ülke üzerinde oynanan oyunlara dikkati çekip şunları kaydetti: “Türkiye'nin bugün tarihinin hiçbir döneminde olmadığı kadar güçlü olmaya ihtiyacı var. Çünkü bölgemizde bir plan var. Bu plan, güney sınırlarımıza bir terör devleti kurulmak isteniyor, açık. Emperyal güçler burada 100 yıl sonra tekrar bir oyun peşindeler. Bu oyunu ilk defa biz Fırat Kalkanı ile bozduk. 2 bin kilometrekarelik bir alanı kontrol altına aldık. Daha sonra Zeytin Dalı operasyonuyla bir 2 bin kilometrekareyi daha kontrol altına aldık. Şimdi Kuzey Irak'ta Kandil'e kadar uzanan o bölgeyi kontrol altına almak için uğraşıyoruz. Münbiç'te ABD ile uzun görüşmeler sonucu bir mutabakata vardık, bir sıcak karşılaşmaya meydan vermeden. O operasyonu yürütüyoruz. Fırat'ın doğusuyla Kamışlı'ya kadar yani yaklaşık 650 kilometrelik alanın, Kobani, Kamışlı, Haseke bu bölgelerde de maalesef şu anda PKK'nın uzantısı PYD, YPG ciddi anlamda ABD'nin de silah desteğiyle güçlü duruma geldi. Bundan sonraki hedef o bölgeleri de güvenli bölge hâline getirmek.”

Başbakan Yıldırım, Türkiye genelinde kaç Suriyelinin oy kullanacağına ilişkin soru üzerine "30 bin civarında oy kullanmaya hak kazanan var ama ne kadarı kullanır, bilemiyorum" diye konuştu. Suriyelilerin misafir olduğunu, şartlar iyileşince Cerablus, El-Bab ve Afrin'e gidenlerin bulunduğu kaydeden Yıldırım, şu anda 250 bine yakın kişinin ülkelerine döndüğüne işaret etti. Yıldırım, “Suriyeliler bizim misafirimiz memleketlerine gidecekler. (Türkiye Cumhuriyeti’nin kanunları bizi bağlamaz) gibi bir şey yok, kusura bakmasınlar. Türkiye, hukuk devletidir ve bizim hukukumuza uygun olarak hareket etme mecburiyetleri var. Bunu yapmazlarsa ellerinden tutar geldikleri yere götürürüz" dedi.

KİMSEYLE POZİSYON İÇİN KONUŞULMADI

Başbakan Yıldırım, Star TV’de kendisinin ve Tansu Çiller’in, Cumhurbaşkanı yardımcısı olup olmayacağı konusundaki soruya şu cevabı verdi: Hiçbir kimseyle hiçbir pozisyon için konuşma, görüşme olmadığını biliyorum. İster partideki ister dışarıdakiler olsun. Tansu Çiller, Türkiye Cumhuriyeti’nde mevcut sistem içinde 28 Şubat ile muhatap olmuş ve millet iradesi elinden zorla alınmış, istifaya zorlanmış bir başbakan. Bu haksızlığı yaşamış bir başbakanın feryadıdır o. Vesayet döneminin ortadan kalkması için verilen mücadelede ‘Ben de varım’ diye gelmiştir.