Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YSK Başkanı Güven: "Sisteme girilen sonuçlar, sandık sonuç tutanakları YSK'ye geldiği anda seçime katılan siyasi partilerle paylaşılmaktadır. 2014'ten bugüne kadar bunların (tutanak) değiştirildiği yolunda bize herhangi bir itiraz gelmemiştir. Kesin olmayan sonuçlara göre yüzde 10'luk barajı geçen ve geçmiş sayılan partiler AK Parti, CHP, HDP, İYİ Parti, MHP ve Saadet Partisi olarak belirlendi. Sonuçlara göre, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın geçerli oyların salt çoğunluğunu aldığı anlaşılmaktadır."

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