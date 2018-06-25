Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mahir Ünal, Muharrem İnce'nin bugünkü basın toplantısında yaptığı açıklamalar ile ilgili; "Muharrem İnce’nin tavrını takdir etmek lazım. Muharrem İnce'nin kullandığı cümle önemli. Başkalarının yenilgileri üzerine galibiyet inşa edemezsiniz. Kendi zaferinizi kazanmak için çalışmanız gerekir. Siyaset böyle bir şey. Muharrem İnce'nin bu sözünü çok değerli bulduğumu söyleyeyim."

Ülkemize milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Burada bizi mutlu eden demokrasinin, milletimizin kazanmasıdır ve milletin iradesinin sandıkta özgür bir şekilde tecelli etmesidir. Dün de basın açıklamamda buna işaret ettim. 1877’den bugüne kadar seçim tecrübesi var. Bu ülkenin en hassas olduğu konu kendi reyidir, oyudur. Türkiye’de de seçim güvenliği 1946 seçimlerini saymazsak eğer, 1980 darbesinden sonra bile ısrarla korunmuştur. 1980 darbesini yapanlar bile başka bir kişiyi işaret etmişlerdir. Millet gitmiştir, kendi uygun gördüğü kişiye Turgut Özal’a oyunu vermiştir. Sandıklarda milletin iradesi tecelli etmiştir.

DEMOKRASİ TECELLİ ETTİ

Herkes oyları sayımında başında duruyor mu? duruyor. Sonra bütün siyasi parti temsilcilerinin imzasının olduğu tutanakları alıyor mu? alıyor. Şimdi buradan ancak demokrasi çıkar ki bu tecelli etmiştir. Sevindirici bir şey de şu yüzde 88 bir rekor katılımın gerçekleşmiş olması. Ve millet iradesinin yüzde 98’lik bir bölümünün de parlamentoda temsili. Bugün Avrupa demokrasilerine baktığımızda yüzde 30’luk, 40’lık katılım oranları yaşanırken, Türkiye dünyaya örnek gösterebilecek bir tablo ortaya koydu.

İNCE'NİN TAVRININ TAKDİR EDİLMESİ LAZIM

Bugünkü Muharrem İnce’nin tavrını takdir etmek lazım. Muharrem İnce'nin kullandığı cümle önemli. Başkalarının yenilgileri üzerine galibiyet inşa edemezsiniz. Kendi zaferinizi kazanmak için çalışmanız gerekir. Siyaset böyle bir şey. Muharrem İnce'nin bu sözünü çok değerli bulduğumu söyleyeyim.

Cumhurbaşkanımız her zaman elini uzattı. Ama sıkılı yumrukla tokalaşamazsınız. Bugün eğer siz hakaret dili üzerinden, nefret dili üzerinden, demokrasiye yakışmayan, tek adam, diktatör gibi siyasal söylem oluşturursanız, sonra da sen benimle niye anlaşmıyorsun diyemezsiniz. Millet iradesinin tecelli ettiği, milletin seçtiği, milletin adamı niteliğini kazanmış bir cumhurbaşkanının saygıdeğer olduğunu bilmeniz gerekir. Ama bu millet seçtiyse saygı durmak zorundasınız.

CUMHURBAŞKANIMIZ, KILIÇDAROĞLU'NA NE DEDİ BİLİYOR MUSUNUZ?

Küfür, hakaret, tek adam, diktatör gibi ifadeler kullandığınız kişiye sonra da dönüp ben sizinle kucaklaşmak istiyoruz diyemezsiniz. Yani tabi ki birliğimiz beraberliğimiz her şeyin önünde. Ama karşılıklı güven ve işbirliğinin Türkiye’de inşası için sayın cumhurbaşkanımızın attığı adımlara ben şahidim. 19 Haziran’da Kılıçdaroğlu, genel merkezimizde cumhurbaşkanımızı ziyaret ettiğinde üçer kişilik heyetlerle toplantı gerçekleşti. O dönemde hatırlarsanız sayın Kılıçdaroğlu, milli mutabakat komisyonu çağrısı yapmıştı. O dönemde bugünkü HDP ve MHP de olumsuz cevap vermişti. Kılıçdaroğlu’na ne dedi biliyor musunuz? “Gelin beraberce bu ülkenin sorunlarını çözelim. Biz sizinle beraber Türkiye'nin kahir ekseriyetini oluşturuyoruz” aynen bu ifadeyi kullandı. Hatta burada bulunan arkadaşlarımızdan da hemen bir komisyon oluşturalım ve beraberce bu arkadaşlar çalışsınlar, terör konusunda, siyaset üstü asıl meselelerinde bu arkadaşlarımız çalışsınlar dedi.

MUHARREM İNCE'NİN İFADELERİNİ UMUT VERİCİ BULUYORUM

Ama daha sonra maalesef buna cevap bile verilmedi. Ben Muharrem İnce’nin bu yöndeki ifadelerini umut verici buluyorum. Ben Muharrem bey ile beraber iki yıl grup başkanvekilliği yaptık. Demokrasiye saygılı olması gerektiğinin Muharrem bey tarafından vurgulanması, sonucu kabullenilmesi bunlar demokrasi adına, siyasal kültür adına önemli yaklaşımlar.