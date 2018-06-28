Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk BÖKE ANKARA

Ana muhalefet partisi CHP’de taht kavgası sürüyor... Genel Merkez’de art arda olağan üstü toplantılar yapılırken, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin istifasını isteyen isimlere her gün yenisi ekleniyor. Önceki gün MYK üyelerini çağıran Kılıçdaroğlu, bugün de parti meclisini topluyor. Parti yönetiminin gündemi Kılıçdaroğlu’nun istifasını isteyen isimlerin disipline sevk işlemleri olacak. Toplantıda Kılıçdaroğlu’nun bırakmasını isteyen CHP eski milletvekili Eren Erdem ve Elazığ milletvekili Gürsel Erol ile PM Üyesi Erdal Aksünger gibi isimlerin disiplin kuruluna sevk edilmesi bekleniyor.

“İNCE BİZİM DEĞERİMİZDİR”

Partililer ikiye bölünürken Kemal Kılıçdaroğlu, havayı yumuşatmak için genel merkezde basın toplantısı düzenledi. Kısa bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu, bir kez daha istifa etmeyeceği mesajını verdi. CHP lideri “Bütün arkadaşlarımızla birlikte inandığımız yolda yürümeye devam ediyoruz. Hiçbir arkadaşımızı ötekileştirmek, partinin dışına düşürmek gibi bir düşüncem yok, inancım yok. Herkesi kucaklayacağız. Herkese söylüyorum, herkes bilsin, Muharrem İnce bizim bir değerimizdir, onu da sonuna kadar kucaklıyoruz. Bizde ayrılık gayrılık yoktur” ifadelerini kullandı.

NABIZ YOKLADILAR

Kılıçdaroğlu’nun, İnce’yi de kapsayacak şekilde yaptığı kucaklayıcı açıklamalarının koltuğunu sağlamlaştırmaya çabasının ürünü olduğu ifade ediliyor. Bu arada daha önce açıklanan ve geçtiğimiz salı günü gerçekleşmesi beklenen İnce- Kılıçdaroğlu görüşmesinin günü netleşmedi. İkilinin neden bir araya gelmediği parti içinde en çok konuşulan konular arasında yer alıyor.

Öte yandan, CHP eski Genel Başkanı Altan Öymen ve eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret ederek nabız yokladı. İki eski lider 1,5 saat süren görüşmenin ardından açıklamada bulundu. Karayalçın, "Bu nezaket, dayanışma, durum değerlendirmesi ziyareti. Öneriler ortaya konuldu, sohbet yapıldı çok yararlı oldu. Genel Başkanın da Muharrem İnce'nin 81 ilde yapacağı gezilerle ilgili çok olumlu değerlendirmeleri olduğunu biliyoruz. Bir sorun olmadığı kanısındayım” dedi. Bir liderlik noktasında arayış olacak mı?" sorusuna Karayalçın, "Onun değerlendirmesini partililer yapacaktır” cevabını verdi.

TALİMATI BENDEN BEKLEYİN

Seçimlerde partisinden daha fazla oy almasının ardından ismi CHP Genel Başkanlığı için geçen Muharrem İnce bir açıklama daha yaptı. Kılıçdaroğlu’nun açıklamaları karşısında ne diyeceği merakla beklenen İnce “Bir kişi dahi partiden istifa etmesin. Herkes yerinde kalsın. Benim ağzımdan ‘kurultay’ diye bir şey duyarsanız o zaman konuşursunuz ama duyamayacaksınız” dedi. İnce’nin bu sözleri kulislerde, Kılıçdaroğlu’nun karşısına çıkmayacağı şeklinde yorumlandı.

YENİ BİR CHP KOMEDİSİ

Seçim gecesi CHP yönetiminin seçmenleri provoke ederek “sandıkta hile” yalanını pompaladığı dakikalarda partinin seçim sonuçlarıyla ilgili elinde herhangi bir veri olmadığı ortaya çıktı. CHP’deki skandalı, parti meclisi üyesi Erdal Aksünger itiraf etti. Parti sözcüsü Bülent Tezcan’ın “Seçim ikinci tura kaldı” açıklamasını yaptığı saatlerde partinin sisteminin çalışmadığı öğrenildi. Aksünger, Tezcan’ın elindekilerinin Anadolu Ajansı ve Yüksek Seçim Kurulu verileri olduğunu söyledi. “Anadolu Ajansı manipülasyon yapıyor, asla sandıkları terk etmeyin” şeklindeki çağrının CHP’nin seçim gecesi için kurguladığı kaos planının bir ayağı olduğu tespit edildi. CHP’nin algı oyunu tutmayınca Bülent Tezcan bir kez daha kameraların karşısına geçerek seçmenlerine “Evlerinize gidin” demek zorunda kaldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel de Tezcan’ın açıklamasıyla ilgili “Seçimin ikinci tura kaldığı açıklaması, o esnada yüzde 5 olan farka göre yapıldı” itirafında bulundu.