Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, bazı basın yayın organlarında yer alan, “MHP'nin TBMM Başkanı adayı olacağına" ilişkin iddiaları yalanladı. İddianın gerçeği yansıtmadığını bildiren Kalaycı, “"MHP, TBMM Başkanlığı seçiminde aday göstermeyecek. Cumhur İttifakı kapsamında AK Parti'nin adayını destekleyecek” ifadesini kullandı.



İTTİFAK SÜRECEK

MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta ise hafta sonu yapılan seçimlerin Cumhur İttifakı'nın zaferiyle sonuçlandığını belirterek, "Bu seçimlerde iki hedefimiz vardı. Biri Cumhur İttifakı'nın ortak adayı olan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı cumhurbaşkanı yapmak, diğeri MHP'yi Meclis'te dengeleme fonksiyonunu üstlenecek kilit parti hâline getirmekti. Genel olarak seçim sonuçlarından memnun olduğumuzu ifade etmemiz lazım" dedi.

"Başarı" kavramının ucunun açık olduğunu, çok daha iyi sonuçlar elde edilebileceğine değinen Usta, "MHP milletvekili sayısını artırmıştır. Daha önemlisi Meclis'te Türkiye'nin ağır sorunlarının aşılmasında önemli fonksiyon üstlenecek konuma gelmiştir. MHP ile ilgili değerlendirme yapanlar çok yanıldı. 'MHP'liler partilerine oy verecek ancak Tayyip Erdoğan'a oy vermeyecekler' şeklinde ifadeler oldu. MHP ile AK Parti'nin aldığı oyları toplayın, Cumhurbaşkanının aldığı oya tekabül eder. MHP'ye oy verenler genel başkanlarının izinden gitmişlerdir" ifadesini kullandı.

MHP'nin Doğu ve Güneydoğu illerinde 10 milletvekili çıkardığına işaret eden Usta, oy oranlarını da artırdığını anlattı.

Erhan Usta, normal şartlarda 3 Kasım 2019'da olması öngörülen seçimlerin erkene alınması çağrısı sonucunda genel başkanlarının ülkeye iki yıl kazandırdığını vurgulayarak, "Bundan sonra Türkiye önüne bakacaktır. Bu seçimin kaybedeni net şekilde CHP'dir" dedi.

Cumhur İttifakı'nın devam edeceğini, ittifakın seçimlere yönelik kurulmadığını anlatan Usta, şöyle konuştu: "İnşallah önümüzdeki dönemde Türkiye'de sorunların çözülmesi açısından Cumhur İttifakı ruhu devam edecektir. Özellikle cumhurbaşkanı ve hükümet sisteminin bütün kurum ve kurallarıyla yürürlüğe girmesi, uygulama bulması açısından MHP üzerine düşen her türlü vazifeyi yapacaktır. Gerek uyum kanunlarının Meclis'te çıkartılmasında gerekse uygulamaya yönelik hususlarda her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu ifade ettik."