Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu ANKARA



AK Parti yönetimi, 24 Haziran’daki yüzde 7’lik oy kaybını masaya yatırdı. Son dört günde yapılan değerlendirme toplantılarında; MHP’nin yüzde 5-6 oy alacağına yönelik iddiaların milliyetçi seçmeni korkuttuğunu, bu nedenle özellikle Orta Anadolu ve Karadeniz’deki bazı illerde AK Parti seçmeninin MHP’ye yöneldiğini dile getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında bugün yapılacak MYK ve MKYK toplantılarında 24 Haziran seçimleri masaya yatırılacak. AK Parti yönetimin son dört gündür yaptığı toplantılarda seçim sonuçları ile ilgili ortaya çıkan ilk tespitlerde, AK Parti’den yüzde 5-6 civarında MHP’ye, yüzde 1 civarında Saadet Partisi ve İyi Partiye oy kaydığı belirlendi. AK Parti kurmayları, “Seçim kampanyası boyunca HDP baraj altında kalacak diye algı oluşturuldu, CHP seçmeni HDP’ye yöneldi. MHP konusunda da aynı algı operasyonu yapıldı ve bizim seçmenlerimiz MHP’yi Meclis’e taşımak için, doğal olarak MHP’ye oy vermiş olabilir” değerlendirmesi yaptı. AK Parti yönetimine göre, oy kaybındaki bir başka sebep ise yerel yönetimlerin bazı uygulamalarından kaynaklanan sıkıntılar. AK Parti yöneticileri, “Öyle ki, sokağındaki kırık bir kaldırım taşına kızıp oy vermeyen bile olabilir. Oransal olarak yüksek değildir ancak, bireysel problemlerden kaynaklanan veya belediyeye kızan, partiyi cezalandırmak istemiş olabilir” görüşünü dile getirdi.

Parti yönetiminin yaptığı çalışmaya göre, 1 Kasım 2015 seçimleri ile kıyaslandığında, AK Parti 70 ilde oy kaybetti, 11 ilde ise oyunu artırdı. 29 ildeki oy kaybı yüzde 10’nun üzerinde oldu. AK Parti’nin tespitlerine göre, oy kaybının yüzde 10 ve üzeri olduğu Kayseri, Kırıkkale, Yozgat, Çorum, Aksaray, Bolu, Ordu Niğde, Düzce; Adıyaman, Malatya ve Kütahya gibi illerde, AK Parti’nin seçmeni MHP’ye yöneldi.



LİSTE TEPKİSİ

AK Parti’de yapılan ilk değerlendirmelerde, 30 civarındaki ilde aday listeleri ile ilgili ‘yerel dengelerden’ kaynaklanan tepkiler oluştuğu tespiti yapıldı. Bu illerin bazılarında ‘liste başı’ gösterilen isimlerle ilgili tepki geldiği, bazı illerde ise ‘sıralamalar’ yüzünden sıkıntı yaşandığı belirlendi.

SANDIK SANDIK ANALİZ YAPILACAK

Her seçimden sonra ayrıntılı bir seçim değerlendirmesi yapan AK Parti’de bu kez sandık bazındaki sonuçlar bile değerlendirmeye alınacak. Seçim İşleri Başkanlığı, 1 Kasım 2015 seçimlerinde alınan sonuçlar ile 24 Haziran’da alınan sonuçları sandık sandık kıyaslayarak bir rapor hazırlayacak. Bu kapsamda, sandık ve mahalle sorumlularından, adaylardan, il-ilçe başkanları ve belediye başkanlarından ‘Oy oranının neden düştüğüne yönelik’ değerlendirmeleri soruldu. Ayrıca, Genel Merkez bünyesinde özel bir strateji ekibi seçim sonuçlarına ilişkin analiz çalışması yapacak. Ortaya çıkacak veriler ışığında, önümüzdeki sürece ilişkin politikalar belirlenecek.