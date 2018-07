Türkiye Gazetesi

Başbakan Binali Yıldırım, veda ziyaretlerini sürdürüyor. Bu turlar kapsamında Yıldırım, Anadolu Ajansına gitti ve burada önemli açıklamalarda bulundu. Görev yaptığı süreç boyunca yaşadıklarını ve geride bıraktığımız seçimleri değerlendiren Yıldırım özetle şunları söyledi: Biz Bahçeli ile ittifak yaptık, birlikte hareket ediyoruz. 24 Haziran seçimlerinden büyük bir zaferle ayrıldık. Bu seçimin böyle ittifaklar arası bir keskin rekabete dönüşmesini istemezdik. Nihayet bir cumhurbaşkanı seçeceğiz, parlamentoda vekilleri seçeceğiz. İş döndü dolaştı, karşı taraftaki ittifak tek bir noktada anlaştı. Adayları teke düşüremediler ama anlaştıkları tek bir nokta vardı, Erdoğan olmasın, ne olursa olsun. Karşı taraftaki adayların retorikten, söylemden öteye elle tutulur bir şeyleri yok. Bütün bunları vatandaş değerlendirdi. Açık ara farkla, en yakın adayla arasında 11 milyon oy fark var, böylece bu süreç tamamlandı. 1 Kasım seçimlerine göre AK Parti’nin oyunda, milletvekili sayısında düşme var. Bu da bize bir mesajdır. AK Parti olarak bu mesajı aldık. Bizim kaybolan oylarımız ortağımızda, ortağımızın kaybolan oyları da başka bir partide. Sonuçta herkes memnun hâlinden.



O OLAY SONRASI AĞLADI

“Cumhurbaşkanı Erdoğan’la çalışmak zor mu kolay mı?” sorusunu Yıldırım şöyle cevapladı: Soru hem çok zor, hem de kolay. Cumhurbaşkanı rahatı sevmeyen bir adam. Rahat olmak isteyeni de sevmiyor. Kendi de rahat etmez, yanındakileri de rahat ettirmez. Böyle bir şeyi var, iş tutuş şekli var. Bu tabii biz alışık olmayanlar bu yolculukta dayanamazlar. Bunda nereden kaynaklanıyor? Memleketin meselelerine olan hassasiyetinden kaynaklanıyor. İstiyor ki hiçbir yerde aksaklık olmasın, yanlış olmasın. Ama Türkiye büyük bir ülke. Yani yurdun kilometrelerce uzağında bir yerde olay oluyor. Onu sizin an be an yönetmeniz mümkün değil. Oradaki idarecilerin aynı hassasiyeti taşıması lazım. Ondan üzülüyor, duygusal yönü çok kuvvetlidir. Mesela o seçim akşamı İstanbul’da toplanan kalabalığın içinden bir yavrumuzun ayağının sıkışması onu o kadar çok etkiledi ki, duygu doruktaydı. Ağlıyordu telefonda, konuştuk. Ne seçim kazanması, ne o coşku hepsi gitmiş. Bir ara gelmemeyi düşündü, işler normalleşince geldi. Cumhurbaşkanımızla çalışmak keyifli bir iş...

Her türlü görevi yapmaya hazırız

Yeni dönemde TBMM Başkanlığı için ismi sık sık geçen Binali Yıldırım bu iddiaları cevapladı. Yıldırım “Onun kararını ben vermem. Şöyle söyleyeyim, benim liderim, partimizin genel başkanı ve partimiz ne yönde karar alırsa, neyi münasip görürse biz her türlü görevi yaparız. Bu da çok uzun bir süre değil. Yakında ne olacağı belli olur” dedi.



TERÖRLE MÜCADELE: PKK ile mücadelede son iki yılda çok farklı bir yöntem denedik. Özellikle 15 Temmuz darbe girişiminden sonra terörle mücadelede bir karar aldık ‘savunma değil taarruz esas olacak’ dedik.



YENİ KHK YOLDA: Son Kanun Hükmünde Kararnamemizi yayınlayacağız ve orada terörle mücadelenin OHAL kalktığı zaman zaafa uğramaması için ihtiyaç olan düzenlemeler de yer alacak.



KEŞKE OLMASAYDI: Yani hoşuma gitmeyen 15 Temmuz... Keşke olmasaydı, Allah’a şükür cumhurbaşkanımızın kararlılığı, milletimizin bayrağa sahip çıkması… Vatansever polislerin, askerlerin emirleri yerine getirmesi ve her şeyden önemlisi sizler; medya. O gece büyük iş gördü.



YEREL SEÇİMLER: Daha seçimden yeni çıktık. Millet bir oh diyecek. Öne aldık, arkaya aldık ülkeye yazık ediyoruz. Bu mart seçimleri için bir şey söz konusu olmaz. Anayasa değişikliği gerekiyor bir, bir de aylar kalmış seçime.



BEDELLİ ASKERLİK: Yeni hükûmet açıklanacak, önündeki birçok gündem maddesi var. Bunların başında bedelli askerlik geliyor.



OHAL BİTİYOR: Zannediyorum hükûmet, önümüzdeki pazartesi açıklanacak. Kabine işbaşı yapacak ve OHAL de böylece tamamlanmış olacak.



MUHARREM BEY HAKLI

Başbakan’a, Muharrem İnce’nin “Önümüzde yürü denirse ben yürümeye hazırım” sözleri soruldu. “Muharrem Bey haklı olarak seçimlerde partisinin üzerinde bir oy, destek aldığı için bunu bir sonuca dönüştürmek istiyor” dedi. Yıldırım “Seçim bitti niye yürüsün Muharrem Bey tabii haklı olarak seçimlerde partisinin üzerinde bir oy, destek aldığı için bunu bir sonuca dönüştürmek istiyor. İsterseniz biz onların işlerine bulaşmayalım. Kendi aralarında halletsinler” açıklamasında bulundu.