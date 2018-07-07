Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP ile oluşturdukları Cumhur İttifakı’nı Meclis’te de devam ettireceklerini belirterek, “MHP’nin de aynı anlayışa sahip olduğunu görmekten ayrıca memnuniyet duyuyorum” dedi.

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda, partililere hitap eden Erdoğan, “Artık yürütme görevini Meclis tarafından yetkilendirilen Bakanlar Kurulu değil, doğrudan cumhurbaşkanı ifa edecek. Pazartesi günü yemin törenimizin hemen ardından yayınlayaca- ğımız 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yeniden organize edilmiş haliyle bakanlıkları kuruyor, aynı akşam kabinemizi de inşallah açıklıyoruz” ifadelerini kullandı.



SONUÇLARI ANALİZ ETMELİYİZ

24 Haziran seçimlerine değinen Erdoğan, şu görüşlerini paylaştı: “Hedefimize ulaşamamışsak sebeplerini tespit edip, mümkünse tamir, değilse yeniden inşa yoluna gittik. Şayet 24 Haziran’ı doğru analiz edemez ve gereğini yerine getiremezsek kendi ilkelerimizle çelişmiş oluruz. Seçim sonuçlarını bu anlayış içinde değerlendirmek yerine kişisel kariyeriyle irtibatlandırarak eğip büken herkes her şeyden önce milletimize yanlış yapar. Millete yanlış yapan hiç kimsenin de AK Parti’de yeri olamaz.”

Erdoğan, seçimlerden sonra kendisine gelen raporlarda bazı eleştiriler olduğunu, vatandaşın tevazu aradığını ifade etti.

Vatandaşın, “Belediye başkanı benim dükkânıma gelip, bir çayımı içmedikten sonra ben bu belediye başkanını ne yapayım”, “Seçimden seçime mi belediye başkanı, milletvekili beni ziyaret edecek” dediğini anlatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“AK Parti’nin müktesebatında böyle bir şey olamaz. Şayet kerameti kendinde vehmeden varsa, gerçekten hem şahsı hem partimiz adına çok büyük zarardadır. Bizi yücelten tevazumuz olmuştur. Eğer biz bu tevazuyu kaybettiysek işte bu açık net puan kaybına da neden olmuştur. En güçlü olduğumuz yerlerde eğer bugün ciddi bir puan kaybı olmuşsa bunu kendi nefsimize soracağız. Biz hatayı nerede yaptık? Öyle gönüllere girmiyor da vatandaşına eğer tepeden bakıyorsak, bir gurur abidesi olarak bakıyorsak, onlara yeri geldiği zaman hart hurt yapıyorsak, kusura bakmayın bu millet şamar oğlanı değil. Bir oy verir, iki oy verir ondan sonra da kenara koyar. 24 Haziran’ın fotoğrafını bu noktada çok iyi çekmemiz lazım. İnşallah Mart 2019 yerel seçiminde de gerek aday tespitlerimizde gerekse bu ahlaki kimliğe değer verip, onu iyi puanlayıp adaylarımızı da buna göre belirlememiz lazım.”



DAHA OBJEKTİF OLACAKLAR

Bakanların artık eskisi gibi olmayacağına işaret eden Erdoğan, “Şimdi artık partili olmayan bakanlarımızla bir kabine oluşturuyoruz. Bu arkadaşlarımız, bundan önce olduğu gibi de köşeye sıkıştırılmak suretiyle, şuraya şu olsun, buraya bu olsun mantığıyla hareket etmeyecek. Bu tabii bir yerde şunu sağlamış olacak. Kimse kalkıp da şunu diyemeyecek, ‘Siz şöyle böyle yaptınız, kadrolaştınız, şuydu, buydu.’ En azından bakan, olaylara bakarken daha objektif bakma imkanını yakalayacak. Bu, ona bir rahatlık getirecek. Bu tür zanların altında da kalmayacak. Bütün bunlarda aranan ehliyet, liyakat olacak. Ehliyeti ve liyakatı öne çıkarmak suretiyle yeni döneme girmiş olacağız.” şeklinde konuştu.

100 GÜNLÜK PROGRAM

“Seçim sonuçlarını değerlendirirken cumhurbaşkanlığında aldığımız oy ile milletvekili seçiminde elde ettiğimiz netice arasındaki farkı çok iyi analiz etmeliyiz. Biz seçimlerden sadece birinci çıkmakla yetinebilecek, bunu başarılı sayabilecek bir siyasi parti değiliz. Nasıl ki 2002 sonu 2003 başı o başladığımız süreç çok büyük önem arz ediyorsa şimdi de ilk etapta 100 gün, ardından ikinci bir 100 gün, ardından 6 ay ve böylece bir yıllık bir süreci farklı bir şekilde inşallah programlayıp ele alacağız. AK Partimizi önce marta çok iyi hazırlamamız lazım. Vaktimiz çok yok. Kongremizle birlikte yeni bir oluşum başlayacak. Ondan sonra çok yoğun bir maraton başlıyor. Yerel seçimlerin startını vereceğiz ve bu startı verirken de kaşına gözüne değil, hem iş bitirme potansiyeline hem halkla uyumuna bakarak adım atmak durumundayız. Böyle atacağız ki yerel yönetim aynen bu seçimlere benzemez. Yerel yönetimlerden 2019’da çok daha başarılı

çıkalım.”