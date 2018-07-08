Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TBMM Bürosu ANKARA



Seçimlerin ardından mazbatalarını alan milletvekillerinin dün yemin etmesiyle birlikte Meclis’te 27. Dönem başladı. TBMM Genel Kurulu’ndaki oturumu en yaşlı milletvekili sıfatıyla Meclis’e geçici olarak başkanlık eden İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Durmuş Yılmaz yönetti. Başkanlık Divanında ise Meclis'in en genç milletvekilleri AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak ile AK Parti Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel görev aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, birleşim açılırken locadaki yerini aldı.



VEKİLLER AYAKTA KALDI

Genel Kurula ilk olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli geldi. Bahçeli’nin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu salona girerken, en son HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan geldi. Milletvekili sayısının 550'den 600'e çıkması nedeniyle bazı milletvekillerinin ayakta kaldı. Milletvekili sıralarına kırmızı karanfil ve TBMM logolu kokart bırakıldı.

Açılış konuşmasını yapan Durmuş Yılmaz, seçimlerin ülkeye ve Türk milletine hayırlı uğurlu olmasını diledi. Yılmaz, "Ülkemizin ve insanımızın geleceği için birlik ve dayanışma ruhunun burada kendini göstermesi gerektiği kanısındayım. Bu kutsal hedefe ulaşabilmek için fitneden, tefrikadan, ayrımcılıktan, bölücülükten uzak durulmalı, yurttaşlık hukuku ve birlikte mutlu yaşama bilinci öne çıkarılmalıdır. Aksi halde, yakın komşularımızın başına gelen elim olaylar bizleri tehdit eden ortak kaderlerimiz haline gelecektir” dedi.



İLK YEMİNİ YILMAZ ETTİ

Yılmaz konuşmasının ardından ilk yemini etti. Yılmaz’ın yemininin ardından ilk önce engelli milletvekilleri kürsüye çıktı. HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu, kürsünün yanına yerleştirilen rampadan tekerlekli sandalyesiyle çıkarak ant içti. Ardından engelli AK Parti Hakkâri Milletvekili Husret Dinç yemin etti. Mazeret bildiren milletvekilleri de il sırasını beklemeden milletvekili andını içti. Bu isimler arasında Başbakan Binali Yıldırım, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Başbakan Yardımcısı ve Hükûmet Sözcüsü Bekir Bozdağ da vardı. Yılmaz, çalışmaların kısa sürede bitmesi için yemin sırası gelen ilin milletvekillerinden, kürsüye yakın bir yere gelerek zaman kaybının önlenmesini istedi. Daha sonra il sıralamasına göre bütün milletvekilleri yemin ederek göreve başladı.

Milletvekillerinin oturma sırası da değişti. Önceki dönemde Başkanlık Divanı’nın sağında sırasıyla MHP, HDP, CHP ve AK Parti sıraları vardı. 27. Dönemde MHP’nin yerini İYİ Parti, HDP’nin yerini MHP, CHP sıralarını HDP, AK Parti Grup Başkanvekillerinin oturduğu sırayı da CHP aldı.

4. DENEMEDE BAŞARDI

CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, gözündeki bir problem sebebiyle yemini 4. defada okuyabildi. 3 denemesinde de başarılı olamayan Ünsal yeminini CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’un yazılı metin götürmesi sayesinde tamamlayabildi.

22 SANİYEDE YEMİN

HDP'li Milletvekili Ayşe Acar Başaran, 2015 yılındaki en hızlı yemin rekorunu koruyarak bu sene de 22 saniyede yeminini tamamladı.

SAMİMİ POZLAR

MHP lideri Bahçeli ve İYİ Partili Koray Aydın Meclis'te yemin töreninde bir araya geldi. Aralarında gerginlik olan iki ismin samimi tokalaşmaları gözlerden kaçmadı. Bahçeli ve Aydın'ın diyaloğu yerlerine oturduktan sonra da sürdü. Bahçeli, İYİ Parti sıralarındaki milletvekilleriyle de selamlaşarak tokalaştı. Bu sırada İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz, Devlet Bahçeli'nin elini öptü.

AK Parti listelerinden milletvekili seçilen BBP Genel Başkanı Destici, ilk kez yemin etti. Destici’nin, milletvekili seçildiğine ilişkin tutanakta yer alan ‘AK Parti Milletvekili’ ibaresinin BBP olarak değiştirilmesi için yaptığı itiraz kabul edilmemişti. Destici’nin bu durumuna Meclis Yönetimi açıklık getirdi. TBMM kayıtlarına BBP Ankara milletvekili olarak geçtiği öğrenildi.

∂ CHP, İYİ Parti ve HDP milletvekillerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın locaya gelişinde ayağa kalkmadığı görüldü.

∂ HDP Eş Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli ile bazı HDP'li milletvekilleri İstiklal Marşı okunduktan sonra TBMM Genel Kurul Salonu'na girdi.

∂ CHP listelerinden milletvekili olmaya hak kazanan 2 Saadet Partili, CHP'den istifa etti. İstanbul Milletvekili Cihangir İslam ile Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, Meclis Başkanlığına istifasını verdi. Böylelikle, CHP'nin milletvekili sayısı 146'dan 144'e düşmüş oldu.