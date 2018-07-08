Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın HDP'nin Kandil'in partisi olduğu sözlerine karşı çıkan Tezcan, bu açıklamaları yanlış bulduklarını söyledi. Erdoğan'ın sözlerini "bölücülük" olarak nitelendiren Bülent Tezcan, "6 milyon vatandaş oy vermiş, nereden gittiyse gitti. Bunlara kalkıp da terörist demeye kimsenin hakkı yok" ifadelerini kullandı. Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı olan HDP, CHP'den giden oylarla 24 Haziran'da barajı geçerek Meclis'e girmişti.