Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TBMM Başkanlık Divanı’nda CHP’ye düşen TBMM Başkanvekilliği için yapılan seçime, Ankara Milletvekili Levent Gök tek aday olarak girdi. Gök, kullanılan oyların 119’unu alarak CHP’nin TBMM Başkanvekili adayı oldu. Geçen dönemki grup başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç kullanılan 136 oyun 131’ini alarak, yeniden bu göreve getirildi. Kılıçdaroğlu, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin yakın ekibinden olan TBMM Başkanvekili Yaşar Tüzün ile devam etmeme kararı aldı.

Bu arada toplantı öncesinde bazı milletvekillerine parti içindeki kurultay talepleri soruldu. CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker partinin yapısal sorunları bulunduğunu, kişiyle ilgili değişebilecek bir sorun olmadığını kaydetti. Şeker, bunları kendi iç mekanizmalarında tartışıp, çözüm üretmek üzerine görüşmeler yapmaları gerektiğini belirtti. Gazetecilerin, “İmza toplanıyormuş” sözlerine Şeker “Onunla ilgili bir iddia var, o iddia ne noktaya gelir hep beraber göreceğiz. Ama mesele Ahmet gitsin, Mehmet gelsin meselesinin ötesinde. Çözmemiz gereken bazı sıkıntılarımız var. Bunları parti içinde konuşup tartışıp, yapısal sıkıntılarımızı çözmek durumundayız” karşılığını verdi.