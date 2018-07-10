Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni sistemin ilk Bakanlar Kurulu listesini dün akşam Beştepe Külliyesi’nde düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı. Eski bakanlardan Abdulhamit Gül Adalet, Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri, Süleyman Soylu da İçişleri Bakanlığına devam edecek. Hazine ve Maiye ise Berat Albayrak'a emanet edildi. Tek Başkan Yardımcısı, eski Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay oldu. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar da sürpriz bir şekilde Milli Savunma Bakanlığı'na getirildi.

Erdoğan Bakanlar Kurulu listesini açıklarken özetle şunları söyledi: “Ülkemizin en önemli demokratik dönüşümlerinden biri bugün başarılmıştır. Sandığa giden 50 milyon seçmenimize şükranlarımızı sunuyorum. Büyük ve güçlü Türkiye’nin inşası için herkesle çalışmaktan memnuniyet duyacağız. MHP’ye de başta Devlet Bahçeli olmak üzere teşekkür etmek istiyorum. İttifakımızı da inşallah Meclis’te de sürdüreceğiz. Yeni yönetim mimarimizin ruhuna uygun bakanlar kurulunu oluşturduk. Milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirmek için gece gündüz çalışacağız. Başkan yardımcımız ile birlikte 16 bakan olacak. Bazı bakanlıkları birleştirdik bazıları da tümden lağvettik. Milletimize hayırlı olsun.”

EN GENCİ AİLE BAKANI SELÇUK, EN KIDEMLİSİ İSE AKAR

Kabinenin en genç ismi KADEM’in Ankara temsilcisi olan 39 yaşındaki Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk. En kıdemli ise 66 yaşındaki Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar. Yeni Bakanların son görevleri de şöyleydi: Fuat Oktay (Başbakanlık Müsteşarı), Murat Kurum (Emlak Konut Genel Müdürü), Fatih Dönmez (Enerji Bakanlığı Müsteşarı), Mehmet Kasapoğlu (Spor Toto Genel Müdürü), Mehmet Ersoy (Ets Tur Yönetim Kurulu Başkanı), Ziya Selçuk (Türkiye Zeka Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi), Fahrettin Koca (Medipol Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı), Mustafa Varank (Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı), Bekir Pakdemirli (Gıda sektöründe yönetici), Ruhsar Pekcan (TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı), Cahit Turhan (Kuzey Marmara Otoyolu CEO’su)