Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA



Oktay, devlet ve millet için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da azim ve gayretle görev yapacağını belirtti. Başbakanlığın son müsteşarı olarak da adı geçen Oktay’ın ilk vekâleti dün Resmî Gazete’de yayımladı. Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretini dün Azerbaycan ve KKTC’ye yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün 2 günlük NATO zirvesine katılacak. Üç günlük ziyareti dolayısıyla dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcılısı Fuat Oktay vekâlet edecek. Dün Resmî Gazete’de yayımlanan 1. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin ilk sayfasının başında Türk bayrağı yer aldı. Bayrak içinde yer alan Cumhurbaşkanlığı forsu da dikkat çekti. Başbakanlık kurumunun sona ermesiyle birlikte siteye de erişim engellendi. Bu arada dün yayımlanan 1. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde, Cumhurbaşkanlığı Yardımcıları ve vekâleti ile ilgili bilgiler yer aldı. Buna göre, Cumhurbaşkanlığı makamının herhangi bir sebeple boşalması hâlinde yenisi seçilene kadar en yaşlı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cumhurbaşkanı’na vekâlet edecek.

