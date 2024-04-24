AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, TGRT Haber'de Medya Kritik programının konuğu. Güler, gündeme dair değerlendirmelerde bulunuyor. Güler, "Parlamenter sisteme dönüş yok. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin özellikle 6 Şubat depremlerinde nasıl bir fayda sağladığını görmüşsünüzdür. Sivil, demokratik, çoğulcu bir Anayasa gerekli. Vesayetçi bir Anayasa'nın milletin beklentisini karşılaması mümkün değil" dedi.

Abdullah Güler'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"(Seçim sonuçlarına ilişkin) Genel seçimle, yerel seçimler farklı atmosferde gelişmiştir. Ekonomiyle ilgili itirazların öne çıktığını görüyoruz. Seçmen itirazını sandıkta bize iletti. Biz de dersimize çalışacağız.

Seçmenin yüzde 8'i yerel seçimlerde sandığa gitmedi. Kopuştan bahsetmek için seçmenin desteğinin ortalama rakam altında olması gerek. Seçmenin bize ulaştırdığı mesajı aldığımızı hep söylüyorum. Milletimizin beklentilerinin karşılanacağı umudu var.

(Erdoğan-Özel görüşmesine ilk yorum) Resepsiyona çok yoğun katılım vardı. Bilinçli bir şey değil, ani gelişen bir durum oldu. Önümüzdeki hafta içinde bir ziyaret gerçekleşebilir.

Biz CHP ve diğer partilerle Meclis'te ortak çalışma yürütüyoruz.

(AYM'nin kararlarına ilişkin) AYM'nin bazı kararlarında haddini aştığı açıkça söyleniyor.

Bir karar yorumundan neler çıktığı, nasıl yasaklayıcı olduklarını hatırlıyoruz. Bazı kararları 'yüz karası' diyeceğimiz kararlardı.

Birkaç kişinin aldığı mahkumiyet ile AYM'yi değerlendiriyoruz, bu yanlış.

İlk 4 madde ve çekirdek haklarla ilgili bizim bir tasarrufumuz olamaz.

(Yeni anayasa çalışmaları hakkında) Parlamenter sisteme dönüş yok. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin özellikle 6 Şubat depremlerinde nasıl bir fayda sağladığını görmüşsünüzdür. Sivil, demokratik, çoğulcu bir Anayasa gerekli. Vesayetçi bir Anayasa'nın milletin beklentisini karşılaması mümkün değil. Bu Meclis yeni Anayasa'yı yapacak güce sahip.

(50+1 sistemiyle ilgili AK Parti'nin bir teklifi olacak mı?) Bizim şu an öyle bir çabamız yok.

(AYM-Yargıtay tartışmaları) Görev ve sorumluluk alanında kalırsa kimsenin itirazı olmaz. Yargıtay'ın verdiği karar kesin hükümdür.

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