AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den Kılıçdaroğlu'nun itirazına tepki! "Önce balya balya paraların hesabını versin"

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, TGRT Haber canlı yayınında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Güler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel'in TBMM görüşmesini hedef alan Kemal Kılıçdaroğlu'na, "Keşke Kemal Bey kendi döneminde yaşanan olaylara cevap verseydi. Kendisi genel başkan olduğu dönemlerdeki balya balya paraların ne olduğuna dair açıklama yapsaydı" dedi.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, TGRT Haber ekranlarında Medya Kritik programını konuk olarak Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük'ün sorularını cevaplandırdı.

KILIÇDAROĞLU'NA SERT TEPKİ!

Özer, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM'de gerçekleşen Cumhurbaşkanı Erdoğan-Özgür Özel görüşmesini hedef almasını sert bir dille eleştirerek, İBB'de yaşanan para sayma skandalını hatırlattı.

"BALYA BALYA PARALARI AÇIKLASIN"

Özer'in açıklamasında öne çıkanlar şöyle:

Keşke Kemal Bey kendi döneminde yaşanan olaylara cevap verseydi. Kendisi genel başkan olduğu dönemlerdeki balya balya paraların ne olduğuna dair açıklama yapsaydı. Her ne düşünürsek düşünelim karşıt fikirlerle istişare içinde olmalıydık. Bir şeyleri görüşmekten ve danışmaktan kimin ne zararı olabilir ki? Komşuluk hukuku var ve medeniyet değerlerimizde ortak noktada görüşebilmeliyiz. Bunlar çok kıymetlidir.