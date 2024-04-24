Biden gözünü kırpmadan imzaladı! İsrail'e 25 milyar dolarlık katliam desteği

ABD Başkanı Joe Biden, geçtiğimiz günlerde Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen 95 milyar dolarlık yardım paketini imzaladı. Paketin 26 milyar doları İsrail'e yönelik askeri destek yardımını kapsarken, Gazze'ye insani yardım içinse yalnızca 1 milyar dolar ayrıldı.

İsrail'e sağladığı koşulsuz destek dolayısıyla hem ülke içinde hem de uluslararası kamuoyunda yoğun eleştirilere maruz kalan ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında masasına gelen 95 milyar dolarlık dış yardım paketini imzaladı.

İSRAİL'E 26, FİLİSTİN'E 1 MİLYAR DOLAR!

Pakette İsrail'e askeri destek için 26 milyar dolar ayrıldığını kaydeden Biden, bu bölümde Gazze'ye insani yardım için de 1 milyar dolarlık bir fon ayırdıklarını belirtti. Biden, "Bu tasarı, Gazze'nin masum insanlarına gönderdiğimiz insani yardımı da ciddi ölçüde artırıyor. Tasarıda Gazze'ye insani yardım için ilave olarak 1 milyar dolar ayrılıyor; bunun içinde gıda, temiz su, tıbbi malzeme gibi unsurlar olacak. İsrail, tüm bu yardımların Gazze'deki Filistinlilere gecikmeden ulaştığından emin olmalı." diye konuştu.

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AB'DEN UKRAYNA İÇİN TEŞEKKÜR

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, ABD Başkanı Joe Biden'a 61 milyar dolar değerindeki, Ukrayna'ya askeri destek paketinin onaylanmasındaki çabaları için teşekkür etti.

YARDIM PAKETİ HANGİ ÜLKELERİ KAPSIYOR?

Biden'ın imzaladığı pakette, 61 milyar dolar Ukrayna'ya askeri destek, 9 milyar doları Gazze dahil savaş bölgelerine insani yardım olacak şekilde 26 milyar dolar İsrail'e askeri destek, 8,1 milyar dolar da Hint-Pasifik bölgesine (Tayvan) destek amacıyla tahsis ediliyor.