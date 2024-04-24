İstanbul Havalimanı zirvede! Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe / Kaynak: Anadolu Ajansı 24 Nisan 2024 21:20 - Güncelleme: 24 Nisan 2024 21:27 - Güncelleme:

Güncel Haberleri / Anadolu Ajansı

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı (Eurocontrol), haftalık havalimanı yoğunluk raporunu yayımladı. Rapora göre İstanbul Havalimanı 8-14 Nisan tarihleri arasında Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. Öte yandan liman, yoğunluk bakımından dünya çapında da ilk 10'a girdi.