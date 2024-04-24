İstanbul Havalimanı zirvede! Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu
Güncel Haberleri / Anadolu Ajansı
Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı (Eurocontrol), haftalık havalimanı yoğunluk raporunu yayımladı. Rapora göre İstanbul Havalimanı 8-14 Nisan tarihleri arasında Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. Öte yandan liman, yoğunluk bakımından dünya çapında da ilk 10'a girdi.
Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı (Eurocontrol), 8-14 Nisan tarihlerine ilişkin Avrupa Havacılık Raporu yayımlandı. Raporda İstanbul Havalimanı'nın uçuş yoğunluğu dikkat çekti.
AVRUPA'DA İLK SIRADA
Rapora göre İstanbul Havalimanı, bu dönemde günlük ortalama 1428 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.
DÜNYADA İLK 10'A GİRDİ
2023 yılının aynı dönemine göre uçuş sayısını yüzde 10 artıran İstanbul Havalimanı, yoğunluk bakımından dünya çapındaki en yoğun 10 havalimanından biri oldu. İstanbul Havalimanı'nı günlük 1343 uçuşla Amsterdam Schiphol, 1311 uçuşla Londra Heathrow havalimanları izledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı