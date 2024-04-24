Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Güncel > İstanbul Havalimanı zirvede! Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

İstanbul Havalimanı zirvede! Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İstanbul Havalimanı zirvede! Avrupa&#039;nın en yoğun havalimanı oldu

Güncel Haberleri  / Anadolu Ajansı

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı (Eurocontrol), haftalık havalimanı yoğunluk raporunu yayımladı. Rapora göre İstanbul Havalimanı 8-14 Nisan tarihleri arasında Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. Öte yandan liman, yoğunluk bakımından dünya çapında da ilk 10'a girdi.

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı (Eurocontrol), 8-14 Nisan tarihlerine ilişkin Avrupa Havacılık Raporu yayımlandı. Raporda İstanbul Havalimanı'nın uçuş yoğunluğu dikkat çekti.

AVRUPA'DA İLK SIRADA

Rapora göre İstanbul Havalimanı, bu dönemde günlük ortalama 1428 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

DÜNYADA İLK 10'A GİRDİ

2023 yılının aynı dönemine göre uçuş sayısını yüzde 10 artıran İstanbul Havalimanı, yoğunluk bakımından dünya çapındaki en yoğun 10 havalimanından biri oldu. İstanbul Havalimanı'nı günlük 1343 uçuşla Amsterdam Schiphol, 1311 uçuşla Londra Heathrow havalimanları izledi.

Düzenleyen:  - Güncel
Kaynak: Anadolu Ajansı
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Türkiye ziyaretinin sonu! Berlin'e dönüyorİsrail-Lübnan arasındaki çatışma zirvede! İsrail, Lübnan'a ait 40 hedefi vurdu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Metrelerce kuyruk oluştu! Ambarlı Liman Yolu’nda oluşan tır kuyruğu havadan görüntülendi! - GüncelDorn ile görüntülendi! Metrelerce kuyruk oluştu!Bizim Köyün Şarkısı filmi Muğla Yeşilyurt’ta çekildi - GüncelBizim Köyün Şarkısı filmi Muğla Yeşilyurt’ta çekildiİsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç Hoca Efendi vefat etti - Güncelİsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç Hoca Efendi vefat ettiAlerjisi olanlar, 23-25 Nisan tarihlerine dikkat! Havalar ısındı, yoğun polen salınımı başladı - GüncelUzmanlardan peş peşe uyarılarEskişehir'de taraftar minibüsü zincirleme kazaya karıştı, çok sayıda yaralı var - GüncelEskişehir'de zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı varTokat depreminde düğün salonu çöktü! Faciadan son anda kurtuldular - GüncelFaciadan son anda kurtuldular
Sonraki Haber Yükleniyor...