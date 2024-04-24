Metrobüste yangın çıktı, yolcular tahliye edildi
Yemek Haberleri / Ajanslar
Avcılar’dan Beylikdüzü istikametine giden bir metrobüsün tekeri, seyir halindeyken lastiğinin patlaması sonucu alev aldı. Metrobüste meydana gelen yangın çevrede paniğe yol açarken, itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangın esnasında yolcular şoför tarafından tahliye edilirken, bölgede bir süre trafik yoğunluğu yaşandı.
İBB'de metrobüs kazaları yaşanmaya devam ediyor. Avcılar’da seyir halindeki metrobüsün Beylikdüzü istikametine giderken Şükrübey durağında alev alması, etrafta paniğe yol açtı.
YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ
Beylikdüzü istikametinde seyir halindeki metrobüsün lastiği bilinmeyen bir nedenle yandı. Aracın içindeki yolcular, metrobüs şoförü tarafından tahliye edildi.
TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANDI
Görevlilerin bildirimi ile olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken yangın ekiplerin müdahalesi sonrası söndürüldü. Yangın nedeniyle durakta bir süre yoğunluk yaşanırken kurtarıcı araçların metrobüsü çekerek yoldan çıkarmasıyla trafik normale döndü.
Kaynak: Ajanslar