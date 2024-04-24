Metrobüste yangın çıktı, yolcular tahliye edildi

Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe / Kaynak: Ajanslar 24 Nisan 2024 20:53 - Güncelleme: 24 Nisan 2024 21:11 - Güncelleme:

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Avcılar’dan Beylikdüzü istikametine giden bir metrobüsün tekeri, seyir halindeyken lastiğinin patlaması sonucu alev aldı. Metrobüste meydana gelen yangın çevrede paniğe yol açarken, itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangın esnasında yolcular şoför tarafından tahliye edilirken, bölgede bir süre trafik yoğunluğu yaşandı.